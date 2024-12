La crisi? Chi si divide miliardi e chi viene licenziato!

La prima pagina di oggi de Il Sole 24 Ore è la prova plastica (se ancora ce ne fosse bisogno) di quanta diseguaglianza, di quanta ingiustizia vi siano alla base della società in cui viviamo e che sembra nessuno abbia più intenzione di contestare dalle fondamenta: “Miliardari, in 10 anni patrimonio più che raddoppiati” e ancora “Stellantis, utili boom ma vendite a picco“, “dividenti 2020-2023: 11,7 miliardi/volumi di vendita 2019-2024: -2,24 milioni”. Sempre sulla stessa pagina si legge “Secondo lo studio Ubs Billionaire Ambition, nell’ultimo decennio la ricchezza dei miliardari nel mondo è aumentata del 121% raggiungendo quota 14mila miliardi di dollari: la maggior parte dell’incremento è stata registrata tra il 2015 e il2020. Il numero dei paperoni è salito di oltre il 50% arrivando quota 2.682 individui.” E quando uno ai vertici di questo sistema sbaglia e viene mandato via (si fa per dire), come il caso Tavares di questi giorni, viene premiato con buone uscite da centinaia di milioni di euro….mentre chi ha faticato per quattro soldi a produrre tutta questa ricchezza che viene assegnata al dirigente e divisa tra gli azionisti viene lasciato in mezzo ad una strada, senza lavoro, licenziato (https://giornalemio.it/economia/stellantis-melfi-licenziamento-per-90-lavoratori-teknoservice-e-logitech/) come abbiamo appena riportato per 90 operai in Basilicata. Ma cos’è questa crisi, ma cos’è questa crisi…cantava nel lontano 1933 Rodolfo De Angelis, un motivetto quanto mai attuale, in un momento in cui il capitalismo turbo finanziario sta per scatenare, come sempre ha fatto, per l’ennesima volta i suoi problemi a danno della stragrande massa di cittadini con la rinnovata prospettiva di sacrifici “lacrime e sangue“. Crisi cicliche ma che, negli ultimi decenni grazie alla completa liberalizzazione del dio mercato, non è più possibile controllare nemmeno da parte di chi (gli Stati) dovrebbero tutelare i propri cittadini, la parte più debole, quel famoso 95% ostaggio del ricchissimo 5%. E’ stato ceduto tutto il potere in mano a questa entità creata dalla stupidità di tanti e dall’avidità di pochi. Il mercato così com’è oggi non è qualcosa di ineluttabile: è banalmente una creatura dell’uomo. Un sistema per cui ogni sua crisi vale sempre e solo per i poveracci mentre loro, i ricchi e i potenti, continuano a concentrare ricchezze e ad oliare eserciti… e tutti a farci credere che è inevitabile, che non c’è nulla da fare. Con classi politiche che lo assecondando, facendosi strumento di questa guerra continua che i ricchi fanno ai poveri. La composizione del futuro governo USA svela ogni forma di infingimento con straricchi che prendono direttamente il comando. Anche le elezioni sono oramai vane se non hanno un esito gradito “ai mercati”. E allora che le facciamo a fare se chi viene eletto non può mettere limiti a questo strapotere? Sta qui la ragione di fondo del crescendo disertare le urne e della sfiducia verso le forze politiche in campo. Nessuna portatrice di una critica al sistema, non dico radicale, ma nemmeno per mitigarne le storture più eclatanti. Incapaci persino di opporsi al lento scivolare verso la tragedia di una guerra che è il modo per non smettere mai arricchirsi: ora con le bombe, poi i con la ricostruzione di quanto distrutto.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.