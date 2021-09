Sul numero speciale 71 del Bollettino Ufficiale, fra gli atti pubblicati c’è il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.166 per la nomina di Francesco Paolo Di Ginosa a direttore generale dell’Agenzia Regionale per il Lavoro della Basilicata (ARLAB). Una nomina attesa e che con la sottoscrizione del contratto farà cessare le funzioni del Commissario straordinario dell’Agenzia nominato il primo febbraio 2021, Antonio Corona.

Una struttura strategica per le politiche attive del lavoro che languono. “L’agenzia -come ricordano in una nota congiunta Giuliana Pia Scarano, segretaria generale Fp Cgil Potenza- Carmen Sabbatella, segretaria Fp Cgil Potenza- svolge un ruolo nevralgico nell’attuazione delle politiche di orientamento della formazione, dell’istruzione e del lavoro e gestisce i servizi per l’impiego ovvero i servizi di politica attiva rivolti all’accesso all’occupazione, alla creazione e alla mobilità professionale.” Ma viene da anni di stallo “caratterizzati per un vero e proprio effluvio del personale dipendente dell’agenzia e del personale dei Centri per l’impiego, quest’ultimo afferente al ruolo unico dei dipendenti regionali in conseguenza della legge Delrio. Legge che ha svuotato di queste funzioni le Province, scardinando il precedente sistema istituzionale che vedeva questi servizi direttamente attribuiti alle Province dalle Regioni nell’attività concreta di gestione delle politiche attive, distribuiti sul territorio nazionale sulla base di bacini con un’utenza media non inferiore ai 100 mila abitanti.”

Per cui, aggiungono le due esponenti sindacali: “Oggi ci ritroviamo, a causa dei numerosissimi pensionamenti, con un personale notevolmente al di sotto dell’effettivo fabbisogno, sia per quanto attiene l’agenzia stessa che per quanto attiene i Centri per l’impiego, con il contestuale paradosso che, pur in presenza di un piano di rafforzamento dei Centri per l’impiego risalente al 2019 e che prevede l’assunzione di 119 unità nel triennio 2020/21/22, a tutt’oggi non si è proceduto ad avviare le relative procedure concorsuali nonché le stabilizzazioni a più riprese chieste per quei lavoratori che hanno maturato i requisiti previsti dalla Legge Madia.”

L’ultimo monitoraggio fornito dalla sottosegretaria al ministero del lavoro Rossella Accorto dice che se a marzo gli assunti in tutta Italia da parte delle Regioni risultavano essere 1.330, l’incremento nel secondo trimestre 2021 è stato di 868 unità. In totale 2.198 ma con ben sette regioni che sono a zero. E tra esse spicca proprio la Basilicata, insieme ad Abruzzo Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sardegna.

C’è da recuperare molto dunque, diciamo tutto. Anche in considerazione del fatto che proprio oggi il Ministro Orlando ha illustrato alle parti sociali i punti principali della imminente riforma delle politiche attive del lavoro con un piano per l’occupazione rivolto ad almeno 3 milioni di persone entro il 2025 (disoccupati, donne, giovani Neet o percettori del Reddito di cittadinanza). Ed evidente che predisporre centri per l’impiego pronti è una priorità assoluta.