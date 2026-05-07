La Banca europea degli investimenti opportunità per il Sud.Se ne parla a Bari

Incontro a più voci, quello organizzato a Bari per il 15 maggio, presso la sala consiliare della città metropolitana, promosso da ANCI Puglia insieme all’ Associazione per lo sviluppo e la promozione del Mezzogiorno (ASPROM) e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro sul tema ” BEI e amministrazioni locali:

finanziamenti e opportunità”, che si prefigge di approfondire le possibilità di accesso ai finanziamenti della Banca Europea degli Investimenti (BEI), https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/search-all-eu-institutions-and-bodies/european-investment-bank-eib_it , da parte degli enti locali del Mezzogiorno. In quella si potranno apprendere quali siano percorsi, settori, facilitazioni sugli strumenti concreti a disposizione delle amministrazioni comunali per sostenere investimenti in infrastrutture, servizi e sviluppo del territorio.



IL PROGRAMMA

TEMA : BEI e amministrazioni locali:

finanziamenti e opportunità

DOVE E QUANDO

15 Maggio 2026 | ore 10:30

Sala Consiliare

Città Metropolitana di Bari

Lungomare Nazario Sauro 29

Saluti istituzionali:

Antonio Decaro Presidente della Regione Puglia

Vito Leccese Sindaco di Bari

Vito Peragine Prorettore Vicario Università di Bari

Fiorenza Pascazio Presidente di Anci Puglia

Relazione generale:

Roberto Stasi Senior Loan Officer, European Investment Bank

Discussant:

Pasquale Tridico Eurodeputato – Università Roma Tre

Mario Turco Senatore della Repubblica – Università di Bari

Nicola Grasso Assessore del Comune di Bari – Università del Salento

Giuseppe Coco Università di Bari

Tavola Rotonda

Josi Della Ragione – Sindaco di Bacoli, Campania

Maria Luisa Forte Sindaca di Campobasso, Molise

Christian Giordano Sindaco di Vietri di Potenza, Basiliata

Francesco Menna Sindaco di Vasto, Abruzzo

Vito Parisi Sindaco di Ginosa, Puglia

Flavio Stasi Sindaco di Corigliano – Rossano, Calabria

Modera: Marisa Ingrosso, Gazzetta del Mezzogiorno