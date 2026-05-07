La Banca europea degli investimenti opportunità per il Sud.Se ne parla a Bari

Incontro a più voci, quello organizzato a Bari per il 15 maggio, presso la sala consiliare della città metropolitana, promosso da ANCI Puglia insieme all’ Associazione per lo sviluppo e la promozione del Mezzogiorno (ASPROM) e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro sul tema ” BEI e amministrazioni locali:
finanziamenti e opportunità”, che si prefigge di approfondire le possibilità di accesso ai finanziamenti della Banca Europea degli Investimenti (BEI), https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/search-all-eu-institutions-and-bodies/european-investment-bank-eib_it , da parte degli enti locali del Mezzogiorno. In quella si potranno apprendere quali siano percorsi, settori, facilitazioni sugli strumenti concreti a disposizione delle amministrazioni comunali per sostenere investimenti in infrastrutture, servizi e sviluppo del territorio.
IL PROGRAMMA
TEMA : BEI e amministrazioni locali:
finanziamenti e opportunità
DOVE E QUANDO
15 Maggio 2026 | ore 10:30
Sala Consiliare
Città Metropolitana di Bari
Lungomare Nazario Sauro 29
Saluti istituzionali:
Antonio Decaro Presidente della Regione Puglia
Vito Leccese Sindaco di Bari
Vito Peragine Prorettore Vicario Università di Bari
Fiorenza Pascazio Presidente di Anci Puglia
Relazione generale:
Roberto Stasi Senior Loan Officer, European Investment Bank
Discussant:
Pasquale Tridico Eurodeputato – Università Roma Tre
Mario Turco Senatore della Repubblica – Università di Bari
Nicola Grasso Assessore del Comune di Bari – Università del Salento
Giuseppe Coco Università di Bari
Tavola Rotonda
Josi Della Ragione – Sindaco di Bacoli, Campania
Maria Luisa Forte Sindaca di Campobasso, Molise
Christian Giordano Sindaco di Vietri di Potenza, Basiliata
Francesco Menna Sindaco di Vasto, Abruzzo
Vito Parisi Sindaco di Ginosa, Puglia
Flavio Stasi Sindaco di Corigliano – Rossano, Calabria
Modera: Marisa Ingrosso, Gazzetta del Mezzogiorno
La Banca europea degli investimenti opportunità per il Sud.Se ne parla a Bari
Incontro a più voci, quello organizzato a Bari per il 15 maggio, presso la sala consiliare della città metropolitana, promosso da ANCI Puglia insieme all’ Associazione per lo sviluppo e la promozione del Mezzogiorno (ASPROM) e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro sul tema ” BEI e amministrazioni locali: