Italia, Paese ”a sovranità limitata”. In agricoltura decidono le multinazionali.

A dirlo, con dati alla mano è Altragricoltura che elenca il crollo dei prezzi nei settori cerealicolo, agrizootecnico, olivicolo e via elencando. i produttori non stanno nelle spese e siamo al prendere o lasciare, con le multinazionali, la grande distribuzioni che decidono quello che a loro pare e conviene. E che dire della concorrenza sleale e degli accordi che l’Unione europea stipula fuori dai nostri confini con Paesi che hanno costi ”vivi” di gestione inferiori ai nostro. Giriamo le considerazione al Governo italiani che difenda, battendo i pugni sul tavolo, la nostra sovranità alimentare. Senza dimenticare i dazi e la Spada di Damocle sulla pasta a partire da gennaio e a vantaggio dell’economia statunitense. Finora da Palazzo Chigi silenzio….



IL COMUNICATO DI ALTRAGRICOLTURA

Crollano i redditi agricoli e il diritto al cibo degli italiani. Torniamo a livelli del dopoguerra

Mentre si celebra l’eccellenza italiana, i dati OIPA-CURSA e ISTAT di fine 2025 certificano la drammatica realtà: il cibo è diventato un lusso. Altragricoltura: “Siamo un Paese a sovranità limitata: le multinazionali decidono i prezzi, mentre milioni di persone restano senza accesso a beni alimentari essenziali.”

I dati presentati il 18 dicembre 2025 dall’OIPA (Osservatorio Insicurezza e Povertà Alimentare), incrociati con le ultime stime ISTAT, raccontano un’Italia in regresso ai livelli del dopoguerra, con un crollo strutturale dei redditi agricoli e del potere d’acquisto delle famiglie.



Tra ottobre 2021 e ottobre 2025, il costo della vita è stato trainato da un’impennata dei beni alimentari senza precedenti:

+26,8% aumento medio del prezzo del cibo in 4 anni, superiore di 8 punti percentuali all’inflazione generale

+32,7% rincaro record dei prodotti vegetali, con frutta e verdura diventate proibitive per le fasce più deboli

+28,1% aumento per latte, formaggi e uova, beni di prima necessità per l’infanzia

+25,5% crescita dei prezzi di pane e cereali, con grano duro nazionale sceso sotto la soglia di redditività (sotto 300 €/t)

Crolli settoriali olio EVO -20%, uva da tavola -56,8%, suini da macello -8,7%, vino DOC/DOCG -15%, latte ovino Sardegna -66,8%

5,7 milioni di individui (9,8% della popolazione) vivono in povertà assoluta

10% degli italiani non può garantire un pasto proteico ogni due giorni

I “Deserti Alimentari”: nelle grandi città, il 35% della popolazione vive in aree prive di punti vendita o reti di aiuto alimentare

La realtà del “lavoro povero” mostra che avere un’occupazione non garantisce la sicurezza alimentare

67 kg di cibo pro capite ancora sprecati ogni anno, mentre cresce il numero di chi salta i pasti

Il cibo prodotto vale sempre meno per chi lo coltiva, ma continua a costare di più per chi lo acquista. Latte, formaggi, carne, olio, cereali e ortofrutta vedono quotazioni all’origine crollare, mentre il carrello della spesa aumenta.

Altragricoltura denuncia la realtà dei fatti: la sovranità alimentare appartiene al popolo, non ai bilanci delle multinazionali.