Investire nel Materano? Aree attrattive con accordo Csi -Lum

Se sono rose… cresceranno nelle nostre aree produttive, della Valbasento, di Jesce e La Martella, soprattutto con quella marcia in più che è la cultura di impresa ( fondamentale nel pubblico e nel privato), che mette insieme le opportunità della ricerca, dell’innovazione, del trasferimento tecnologico e digitale, con la formazione mirata e di qualità e con la possibilità di utilizzare appieno infrastrutture, piattaforme logistiche e programmazione legata a risorse nazionali e internazionali. L’accordo firmato tra Consorzio per lo sviluppo industriale (Csi) della provincia di Matera e la Libera Università del Mediterraneo ( Lum) è anche questo, accanto a una inversione di rotta e di impostazione rispetto al passato che vede al centro di questo disegno proprio l’ente consortile. E l’amministratore unico Rocco Fuina, che ha firmato l’intesa con il rettore della Lum Antonello Garzoni, ha confermato di avere le idee chiare sul come muoversi e come coinvolgere le imprese che già operano nel distretto consortile e quelle che guardano con tanta attenzione alle nostre aree infrastrutture. Naturalmente l’unione fa la forza di un territorio, non dimentichiamolo, e l’intesa avviata con la Libera Università del Mediterraneo (che annovera tra i docenti l’ingegnere materano Giovanni Schiuma) è di quelle destinate a dare frutti. Un passo alla volta, come ha ricordato il rettore Antonello Garzoni, nel solco di una intesa già avviata con la Federazione dei Consorzi ( Ficei) e a pochi chilometri con il Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Bari.



Obiettivo rendere il territorio ”significante”, attrattivo per favorire investimenti, occupazione. Del resto nelle nostre aree ci sono imprenditori pugliesi che operano nelle aree industriali del Materano e viceversa. E poi ci sono i percorsi e le scommesse delle zone economiche speciali, con un commissario, Floriana Gallucci – e ci riferiamo nello specifico a quella jonica che lega il porto di Taranto al retroporto della Basilicata- che ha buone prospettive di sviluppo, se dalle nostre parti si innescherà la quarta marcia puntando su quello che abbiamo e possiamo fare da subito proprio nelle aree industriali e produttive del Materano.. L’amministratore unico del Csi, Rocco Fuina, è abituato a lavorare con umiltà facendo parlare i fatti. Nell’ultimo triennio il Consorzio, che continua a chiudere il bilancio in attivo, ha reso possibile -con l’assegnazione di suoli- l’insediamento di 20 aziende, di diversa dimensione, con una occupazione di almeno 200 addetti. E ha aggiunto che ci sono concrete possibilità per l’avvio di altre attività per oltre 1000 addetti entro il prossimo anno e mezzo. Si potrebbe fare di più? Certo ma ci sono i lacci e i lacciuoli della burocrazia di altri enti, che rendono difficoltoso l’iter di realizzazione e operatività degli imprenditori. Un problema diffuso del sistema Italia, con i limiti delle realtà locali, che non scoraggiano. Ma con tempi certi dalle nostre parti potrebbero arrivare anche investitori di livello internazionale. E allora, non resta che aspettare e attendere che le rose fioriscano anche nelle aree industriali del Consorzio…



Il COMUNICATO STAMPA

Firmato l’accordo fra Università Lum e Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Provincia di Matera per favorire la competitività, l’innovazione, e il trasferimento tecnologico e digitale delle aziende presenti nelle aree industriali di Matera e Provincia.

Matera, 03 Maggio 2023 – Il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera (CSI) e l’Università Lum hanno firmato un accordo quadro per favorire la competitività, l’innovazione e il trasferimento tecnologico e digitale delle aziende ubicate nelle aree industriali del Materano.

L’accordo prevede la collaborazione reciproca in attività di ricerca, sviluppo ed innovazione in tutti i settori di interesse comune. La partnership potrà svolgersi in diverse forme, quali: la condivisione di scenari tecnologici; la partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali; la collaborazione per specifici progetti di ricerca; le consulenze tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici e la promozione di attività di diffusione di cultura scientifica e tecnologica sul territorio.

Inoltre, il CSI si impegna ad offrire alla LUM il supporto per tirocini curriculari formativi e di orientamento per laureati, laureandi e masterizzanti, attraverso la collaborazione di proprio personale qualificato, nonchè l’accesso alle strutture consortili. Le attività didattiche svolte in collaborazione potranno riguardare lo svolgimento di tesi, progetti, esercitazioni, l’organizzazione di visite, stage didattici indirizzati agli studenti e l’organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari, hackathon e bootcamp.



Infine, la LUM ed il CSI potranno stipulare intese per lo svolgimento di consulenze tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici, attività di formazione e attività di ricerca svolte dalla LUM per conto del CSI.

“Questo accordo quadro rappresenta un passo importante per la promozione dell’innovazione e della competitività delle aziende insediate nelle aree industriali gestite dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera – ha dichiarato l’amministratore unico del CSI – Rocco Fuina. La collaborazione con l’Università Lum consentirà l’accesso ad una vasta gamma di conoscenze e competenze, contribuendo a sviluppare soluzioni tecnologiche innovative.”

Analogamente, il Rettore dell’Università Lum – prof. Antonello Garzoni ha espresso la sua soddisfazione per la firma dell’accordo, sottolineando che “la collaborazione con il CSI rappresenta un’opportunità unica per l’Università di mettere a disposizione delle aziende del territorio lucano le competenze, la capacità innovativa e la rete di contatti nazionali ed internazionali”.

L’accordo quadro tra Università Lum e Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera testimonia la volontà di entrambi gli enti di lavorare insieme per lo sviluppo del territorio e delle sue aziende, promuovendo l’innovazione e la ricerca come strumenti essenziali per la competitività e l’internazionalizzazione delle imprese lucane.

Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera