Investire da zero: è possibile farlo anche senza conoscenze finanziarie?

Negli ultimi anni il mondo degli investimenti è diventato più accessibile anche per chi non ha un passato da esperto di finanza. A rendere le cose più semplici sono intervenute le piattaforme digitali, i contenuti divulgativi e le guide online, grazie alle quali oggi è possibile comprendere meglio concetti che, fino a poco tempo fa, sembravano riservati solo a professionisti e consulenti. Ciò nonostante, tale apparente semplicità non deve far sembrare facile la profondità del mercato degli investimenti, il quale sottende assumersi diversi rischi e sapere come questi cambiano in base agli strumenti scelti.

Di questi mesi, poi, il rallentamento dell’inflazione e la stabilizzazione dei mercati internazionali hanno riportato l’attenzione sui temi della pianificazione finanziaria. La domanda a cui risponderemo oggi è se sia davvero possibile “investire da zero”, partendo senza grandi competenze o capitali. La risposta, secondo gli esperti, è sì, ma solo se si è disposti a studiare a lungo, leggere i documenti giusti e affidarsi a esperti del settore.

Per chi desidera una panoramica chiara sulle principali tipologie di strumenti e sul loro livello di rischio, può essere utile consultare la sezione dedicata di Facile.it Investimenti, che raccoglie informazioni e guide aggiornate per orientarsi nel mondo del risparmio e degli investimenti.

Il principio base: rischio e rendimento crescono insieme

Secondo la CONSOB, il concetto più importante da comprendere prima di investire è che rischio e rendimento vanno di pari passo.

Ogni prodotto finanziario offre un potenziale guadagno proporzionale al rischio che comporta, e la scelta corretta dipende sempre dalla tolleranza individuale alle perdite e dagli obiettivi personali. Un esempio pratico: se un titolo azionario può generare nel tempo rendimenti superiori a un conto deposito, lo fa perché il suo valore è soggetto a oscillazioni molto significative, quindi a rischi notevoli.

Viceversa, gli strumenti come i titoli di Stato o i conti vincolati tendono a portare guadagni contenuti ma più prevedibili. Per questo, la regola base rimane quella di valutare sempre le varie alternative e di confrontare i rendimenti attesi e i rischi da assumere.

Il rischio non è solo una questione numerica

Oltre a essere un dato numerico, il rischio è anche una percezione personale e può essere influenzata dalle “promesse” di guadagno. Il punto è che non tutti gli strumenti finanziari si comportano allo stesso modo, è importante essere consapevoli del fatto per cui ce ne sono alcuni a basso profilo di rischio, mentre altri sono pensati per chi accetta maggiore incertezza in cambio di rendimenti potenzialmente ma non di sicuro elevati.

Gli investimenti a basso rischio, come i conti deposito o le obbligazioni governative, offrono una protezione maggiore del capitale ma rendimenti limitati. Sono adatti a chi preferisce la stabilità o ha un orizzonte temporale breve. Questi strumenti vengono spesso utilizzati per conservare il potere d’acquisto.

Gli strumenti a medio rischio, come fondi comuni e ETF, permettono di accedere ai mercati attraverso una gestione diversificata. La diversificazione è una delle tecniche più efficaci per ridurre l’esposizione complessiva al rischio. Anche in questo caso, però, i risultati dipendono dalle condizioni del mercato: il valore di un fondo può salire o scendere nel tempo, e i rendimenti non sono mai garantiti.

Infine, esistono gli investimenti ad alto rischio, come le azioni singole, le criptovalute o il crowdfunding. Negli ultimi tempi, questi strumenti hanno registrato forti oscillazioni legate a settori come tecnologia, intelligenza artificiale e biotech. Ma è bene ricordare che sebbene questi comparti possano offrire margini di guadagno elevati, comportano anche la possibilità di perdite improvvise e consistenti.

Image by freepik