Come era prevedibile, considerato lo spirito che animava le parti in causa, governo e sindacati hanno trovato un’intesa sulle attività da chiudere per l’emergenza coronavirus e, dopo l’incontro di oggi è stato rivisto l’elenco delle attività produttive considerate essenziali e indispensabili, in questa difficile fase per il Paese.

L’accordo è stato raggiunto al termine di un intenso confronto (una riunione fiume nella notte e una molto più breve a mezzogiorno ) tra i ministri dell’Economia, Roberto Gualtieri, e dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ed i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo.

I sindacati parlano di “risultati positivi” e il decreto ministeriale potrebbe arrivare già in giornata.

Insomma è stato trovato l’accordo per decidere quali aziende essenziali potranno beneficiare della deroga allo stop dell’attività produttiva previsto dalle misure per combattere il contagio del coronavirus, considerato che le parti sociali chiedevano di ridurre il numero dei comparti e dei lavoratori impegnati a garantire la produzione solo dei beni effettivamente essenziali durante questa fase di emergenza coronavirus.

Scrivono in una nota unitaria Cgil, Cisl e Uil :“È stato fatto un grande lavoro comune, ottenendo un ottimo risultato nella direzione di tutelare la salute di tutti i lavoratori e di tutti i cittadini. Abbiamo rivisitato l’elenco delle attività produttive indispensabili, in modo da garantire la sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici. E ‘stato tolto dall’elenco tutto ciò che non era essenziale, visto il momento difficile che stiamo vivendo.”

Inoltre, spiegano sempre le parti sociali:

-i prefetti “dovranno coinvolgere le organizzazioni territoriali per l’autocertificazione delle attività delle imprese che svolgono attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere essenziali”;

-il Ministro della Difesa “si è impegnato a diminuire la produzione nel settore militare, salvaguardando solo le attività indispensabili”;

-mentre il Ministro Patuanelli si è “impegnato a incontrare specifici settori in cui sono emerse particolari difficoltà nell’attuazione del Protocollo”.

Il governo si è comunque impegnato a procedere al monitoraggio congiunto con il sindacato dell’applicazione sia di quanto è stato concordato questa mattina, sia del Protocollo sulla sicurezza, mentre ai sindacati di categoria e territoriali e le Rsu è rimessa la vigilanza per la loro puntuale applicazione.

Insomma, come ha dichiarato il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo: “Siamo ritornati allo spirito iniziale, quello di privilegiare la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini di questo Paese piuttosto che il profitto.”

Quel profitto che è stato sicuramente posto dinanzi alla esigenza di tutela della salute pubblica in quelle che sono diventate poi le zone rosse dell’epidemia, considerato il colpevole ritardo con cui si è proceduto alla chiusura delle attività produttive con la conseguente riduzione della mole di circolazione delle persone ( e con esse del virus).

A seguire il video del segretario generale della CGIL Maurizio Landini postato al termine della trattativa di oggi con il significativo titolo “Ce l’abbiamo fatta”: