Se ci dotassimo di una struttura intermodale saremmo competitivi. Tempo e organizzazione sono danaro…che si risparmia quando l’economia locale deve stare sul mercato internazionale. E i conti sono sempre fatti, soprattutto quando un settore come il mobile imbottito, in particolare, quelli della componentistica e altri delle aree produttive del Materano devono raggiungere l’altra parte del mondo. E così, come ci racconta Antonio Serravezza, che lavora non stop senza guardare i fusi orari…le aziende locali sono costrette a far capo al porto di Bari per imbarcare su piccole navi (fider) i container che dovranno raggiungere l’economico porto greco del Pireo, dove opera quella “Evergreen’’ che ha dovuto lasciare Taranto cinque anni fa per le lungaggini burocratiche nel garantire l’ammodernamento del molo mercantile. I cinesi sono concreti e operativi e sanno cosa significa perdere tempo e danaro. Nel frattempo a Taranto è approdata la turca Yilport, che si è insediata su una banchina lunga 1.900 metri, sottoposta a lavori di ampliamento costati circa 70 milioni di fondi pubblici. Si attende la piena operatività dopo che è stato risolto un contenzioso procurata da un’altra impresa, che ambiva a rilevare quel sito. In tempo per fruire del clima di ripresa aperto dal Contrato Interistituzionale che prevede vari investimenti su Taranto a cominciare proprio dalle funzioni del porto. E allora occorre darsi una mossa e prepararsi a questa opportunità. Serravezza cita i tanti soggetti, dalle associazioni di imprese a quanti operano per le Zes ad esempio, per fare sistema e attrezzarsi. Dovremo fare da soli, visto che la Regione Basilicata per vari motivi è bloccata sulle sponde del Basento di via Anzio e l’area produttiva di Galdo di Lauria, facendo finta di non vedere o ignorano strutture e potenzialità del retroporto ‘naturale’’ e ‘’immediato’ del Materano. Sogni nel cassetto, da materasso o da poltrone. In piedi…

I SOGNI DI SERRAVEZZA

Io sono nato sognatore ma basterebbe la volontà della classe politica locale per poter realizzare il mio sogno che mi insegue da tanti anni. Non sto parlando di un capriccio ma di una struttura intermodale che potrebbe sorgere negli spazi della futura stazione delle Ferrovie della Stato a ridosso tra la zona artigianale del PAIP e industriale de La Martella. Matera è al centro del distretto del salotto il cui prodotto viene esportato in tutto il mondo a mezzo containers o a mezzo camion riuscendo ad essere leader e competitivo ne confronto con altri distretti produttivi dello stesso settore del Nord Italia ben serviti da porti attrezzati e collegati con autostrade ai vicini confini con i Paesi europei. Tanti sacrifici e maggiori costi sia per i trasporti che per l’approvvigionamento delle materie prime provenienti dalle industri del nord Italia.



E’ una storia semplice ma molto complicata nel senso che vorremmo la ricchezza del nostro territorio ma purtroppo la burocrazia incancrenita tra le maglie delle politiche locali fanno sì che non si realizzi ciò che il tessuto industriale locale ha di bisogno. Eppure ci sono in campo associazioni industriali, consorzi industriali e per ultimo le Zes che per opportunità politiche non si sono mai concretizzate e che restano solo una chimera sulla carta. Voglio ricordare che a sessanta chilometri dalla città dei Sassi esiste il porto di Taranto che fino a una decina di anni fa era servito da una delle più importanti e grandi compagnie marittime, la Evergreen che voleva rendere lo scalo jonico come hub logistico e intermodale strategico ed offrire servizi che conferivano valore aggiunto alle merci in arrivo e partenza. Taranto ha una posizione strategica davvero unica a livello internazionale, sin ora sfruttato solo per l’utilizzo industriale, e potrebbe fungere da ponte con tutti mercati esteri, rilanciando un’economia territoriale in forte difficoltà. Purtroppo la pazienza degli orientali della Evergreen, causata da lungaggini tipiche del nostro Paese, è scappata in un Paese limitrofo che ha dato ospitalità ben volentieri ai traffici internazionali. Attualmente la compagnia opera dal porto del Pireo (Grecia) dove noi siamo costretti a inviare settimanalmente i nostri container pieni di merci tramite piccole navi ( fider) in partenza da Bari. Quindi un breve allacciamento della linea ferroviaria da Matera al tracciato nazionale o verso Ferrandina o verso Gioia del Colle e la realizzazione delle opere infrastrutturali di adeguamento competitivo ed ambientale del porto di Taranto creerebbero una nuova economia di circolo tra due vicini territori regionali. Due regioni chiamate a far decollare una economia circolare: un circolo virtuoso possibile.