Incontro Confapi Edili-Provincia di Matera su PNRR, Ambiente e lavori di somma urgenza

“Il Presidente della Sezione Edili ANIEM di Confapi Matera, Mario Bitonto, il Vicepresidente Luca Tagliente e il Direttore Generale Cosimo Dottorini hanno incontrato presso la Provincia di Matera il Presidente dell’Ente Francesco Mancini e il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Pasquale Morisco, per discutere di alcuni temi di preminente interesse del sistema imprenditoriale locale.” Lo si apprende da una nota in cui si spiega che “Innanzitutto, i rappresentanti degli Edili di Confapi hanno evidenziato i ritardi della Provincia nei pagamenti dei lavori finanziati col PNRR, per i quali non sono state ancora effettuate le relative rendicontazioni. Dei circa 60 interventi di competenza dell’Ente locale, attualmente sono 23 gli appalti in corso con stati di avanzamento maturati per 1.131.000 euro. L’impegno della Provincia è di pagare subito quante più aziende possibile per poi soddisfare le restanti con l’attivazione di specifiche misure finanziarie. Per quel che concerne l’attività dell’Ufficio Ambiente, Confapi ANIEM ha segnalato che, nonostante l’impegno, l’abnegazione e la professionalità dei funzionari dell’Ente che vi operano, in numero particolarmente esiguo, la mole di lavoro è tale da impedire l’espletamento delle pratiche in tempi ragionevolmente brevi. Di qui l’invito al Presidente Mancini a potenziare l’Ufficio Ambiente al fine di dare risposte rapide alle imprese. Da ultimo, l’ing. Morisco si è soffermato sul recente avviso per la costituzione di un elenco di operatori economici da utilizzare per l’affidamento di lavori di somma urgenza. Il Presidente Bitonto ha espresso apprezzamento per uno strumento utile per eseguire lavori urgenti in caso di eventi estremi, con regole che mirano a ottenere dalle imprese serietà nella disponibilità concessa a rispondere alle chiamate e a intervenire nel giro di tre ore. Ampia soddisfazione è stata espressa da Mario Bitonto al termine dell’incontro, per l’impegno che la Provincia sta mettendo nel governo del territorio a beneficio della collettività e con ricadute sul sistema imprenditoriale.”

