Scadenze fiscali da onorare entro il 31 marzo che premono e imprenditori economici che con la serranda abbassata, la porta del laboratorio o dell’azienda chiusa non vedono un euro, da quando sono entrate in vigore le misure sempre più ”stringenti” per contenere il contagio da coronavirus, hanno la febbre da cavallo..

.E respirano sempre con maggiore difficoltà, perchè si trovano davanti una barriera di insensibilità. Senza deroghe , senza liquidità è morte sicura per le loro attività e per il futuro di dipendenti e le famiglie che hanno a carico.

La cassa integrazione? Come no. Il decreto ministeriale prevede opportunità alcuni rinvii.Ma ci sono altre scadenze da onorare che possono portare a pignoramenti e la burocrazia, spessp ottusa, va avanti per la sua strada.

Una situazione insostenibile e paradossale da ultima spiaggia.



A raccontarcela è Luciano Campanaro, ”presentatore” dei notai nei comuni della provincia di Matera, che ha il polso dell’economia locale e, stetoscopio alla mano, dice senza mezzi termine che – senza fatti nuovi dell’ultima ora- sarà un disastro. Serve il cortisone a dosaggi massicci.

” Ma occorre far presto– dice Campanaro, che in queste ore è diventato un call center per tanti imprenditori che non sanno dove sbattere la testa. Lunedì 30 e martedi 31 ci sono scadenze fiscali di vario tipo che le imprese, di diversa dimensione e appartenenza, non sanno come affrontare.Non hanno liquidità, a causa della serrata obbligata, e nè sono state spostate o congelate le date di scadenza dei pagamenti. Come fanno se non hanno incassato? Altri colleghi, esentati dalle misure restrittive anticovid 19, non hanno problemi, come non hanno problemi quanti ricevono lo stipendio a fine mese, ma gli altri no. Siamo alla canna del gas, e ho ricevuto l’urlo e il lamento disperato di quanti stanno soffrendo in queste ore, ma nessuno fa niente. I comunicati stampa con gli inviti al presidente della Regione o ad altra Istituzione a fare qualcosa non producono effetti.”

“Piuttosto– suggerisce Campanaro, citando Mario Draghi e altri- occorre che le associazioni di categoria, se veramente vogliono il bene di associati e dell’economia locale, insieme alle banche devono autorizzare deroghe, aumenti dei fidi per superare il momentaccio. Ci sono i fondi di garanzia e poi alle fine a pagare, e vogliono comunque rispettare gli impegni, sono sempre gli imprenditori. Se si ferma la giostra, e questo devono capirlo tutti, ci sarà un effetto domino che coinvolgerà l’intero sistema produttivo. Tanto più che all’estero la musica è diversa” . Campanaro che, di solito, è di carattere gioviale e pronto a gettarsi in nuove iniziative, si rabbuia in volto quando riceve dall’altra parte del cavo richieste preoccupate che minacciano gesti inconsulti di imprenditori che non hanno in cassa un euro. Non sanno come pagare, temono di venire protestati con tutto quello che la cosa comporta sull’immagine personale e della propria azienda, e minacciano gesti inconsulti.”

” Questi sono gli imprenditori che soffrono– commenta, con un pizzico di commozione Luciano Campanaro- che vanno compresi e sostenuti prima che sia troppo tardi. Le prossime 48 ore sono decisive. Quelli che possono e devono si mettano una mano alla coscienza. Il contagio da ‘fallimento”, se non fermato in tempo, potrebbe intaccare e far morire anche loro”.

Parole che non richiedono commento. Il presente ha un colore funereo…