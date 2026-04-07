Imprese alberghiere? A Matera la parola a Tito Spiro Papa

E’ un esperto, da quanto abbiamo appreso sfogliando alcune pagine del web, e Tito Spiro Papa sarà a Matera il prossimo 14 aprile- come riporta una nota- per presentare un libro che è tutto un programma ‘’Le imprese alberghiere’’. Contabilità analitica e automazione contabile, approfondimenti operativi Iva, casi pratici e simulazioni e …la guida all’apertura di una nuova struttura. Avere le idee chiare, le competenze giuste e portare avanti una ‘’gestione’’ con oculatezza, i necessari investimenti significa (sintetizziamo) essere sulla buona strada. Il resto lo chiederete all’esperto e buon lavoro.



Presentazione libro: Le imprese alberghiere

a cura di Tito Spiro Papa

Turismore e Palazzo della Fontana sono lieti di invitarti a un incontro dedicato al mondo dell’ospitalità e della gestione alberghiera.

Un’occasione per approfondire strumenti pratici, strategie e aspetti fiscali fondamentali per chi opera nel turismo.

Il libro Le imprese alberghiere è una guida operativa che affronta temi come contabilità, gestione economica e adempimenti amministrativi con un approccio concreto e accessibile

📅 Dettagli evento

🗓 Martedì 14 aprile

🕟 Ore 16:30

📍 Terrazza La Vista, Via Luigi La Vista, 14 Matera

Modera: Giacinto Marchionna

(Amministratore Turismore)

