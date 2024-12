Il saldo Imu è il 16 dicembre. Non aspettate Natale…

Va bene che siamo in clima prenatalizio e che la tradizione locale prevede ficc’latidd, baccalà, pettole, vermicelli al sugo di anguilla e via dimenando…ma la scadenza per il pagamento dell’Imposta municipale unica (Imu) è dietro l’angolo. A ricordarlo oltre a Santa Lucia, che ricorre il 13 dicembre, anche Angelo Antonucci, Licia e Mariangela, pronti a darvi una mano, a recuperare qualche documento per togliersi un pensiero e una scadenza che vanno onorati. Natale in pace, senza pensieri e con gli auguri. Mano alla coscienza e alla lungimiranza. Conviene. Conto alla rovescia…