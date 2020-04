L’esperienza e la tradizione insegnano. Chi ha tempo non aspetti tempo e cominci a mettere da parte, in questa fase di pausa forzata o di vita al rallentatore, tutta la documentazione fiscale e non che servirà per la annuale dichiarazione dei redditi. E’ vero che le scadenze sono passate al 30 settembre, con le modalità che sappiamo, e per questo che si corre il rischio di affollarsi all’ultimo momento con tutte le problematiche che la cosa comporta. A ricordarcelo è il Caf Uil di Matera che i ricorda i vantaggi di fare le cose per bene e per tempo, in modo da ottenere rimborsi veloci. L’Agenzia delle Entrate si sta attivando per gli adempimenti del caso e quindi non appena ci sarà il disco verde è bene essere ai nastri di partenza. Angelo Antonucci, che con pazienza e precisione tira fuori gli avvisi ai “naviganti della contribuzione’’ in questo clima di attesa da virus a corona. Si ricorda l’importanza della Certificazione Unica, che alcuni chiamano ancora Cud, necessaria per presentare la dichiarazione dei redditi. Se non l’avete ancora ricevuta è il caso di attivarsi…Casistica, tempistica e Irpef (ricordate il rimborso) sono nella lista delle cose da fare, insieme a tutto quanto previsto dal decreto ‘’Cura Italia”. E se avete dei dubbi non esitate a contattare il Caf presso la sede di via Annunziatella. Naturalmente chi prima arriva prima si sbriga e prima ottiene i rimborsi…



TUTTO QUELLO CHE C’E DA FARE PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Modello 730, scadenza il 30 settembre 2020. Rimborsi veloci per chi presenta prima la dichiarazione dei redditi. Tutte le istruzioni utili ad una gestione ottimale dei conguagli fiscali in dichiarazione dei redditi.

Modello 730/2020, la scadenza per l’invio è fissata al 30 settembre ma la presentazione per tempo conviene in quanto i rimborsi fiscali emersi dalla dichiarazione dei redditi saranno scaglionati in base alla data di trasmissione. Come già avuto più volte modo di spiegare che, malgrado lo slittamento del termine ultimo per la presentazione del modello dichiarativo, anticipare senza aspettare la scadenza fissata, è conveniente e il motivo risiede nella tempistica dei rimborsi fiscali. Ma andiamo con ordine in modo da rendere quanto più possibile facile quest’appuntamento da parte di milioni ci contribuenti con il Fisco.

Per effetto delle misure previste dal Decreto Cura Italia, lavoratori dipendenti e pensionati avranno due mesi di tempo in più per presentare il modello 730/2020, tanto per effetto delle novità previste dal Decreto Fiscale n. 124/2019, il primo decreto economico per l’emergenza coronavirus che ha sposta la scadenza per l’invio telematico dal 23 luglio al 30 settembre.

Un ampliamento dei termini riguarda, inoltre, non solo i contribuenti, ma anche l’Agenzia delle Entrate. Infatti, solitamente, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dal 15 aprile il 730 precompilato, e quest’anno per i ben conosciuti motivi dovuti all’emergenza sanitaria la data per la messa a disposizione della dichiarazione dei redditi online slitta al 5 maggio.

Del resto, questo slittamento è dovuto anche per la difficoltà dei sostituti d’imposta a rilasciare nei termini originariamente previsti la Certificazione Unica – C.U. – (chiamata ancora da tanti con il precedente acronimo di CUD) . Il Decreto liquidità stabilisce infatti la proroga del termine entro il quale i sostituti d’imposta (datori di lavoro) devono consegnare agli interessati (lavoratori) le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo nonché quello relativo alla trasmissione telematica delle stesse certificazioni all’Agenzia delle Entrate. Il differimento è previsto al 30 aprile 2020



La nuova disposizione risponde a due esigenze, sorte a seguito dell’emergenza COVID-19 ovvero quella di agevolare i sostituti d’imposta permettendogli di rispettare le scadenze degli adempimenti fiscali e quella, consequenziale, di consentire ai cittadini e ai soggetti che prestano l’assistenza fiscale CAF la compilazione della dichiarazione dei redditi con le necessarie informazioni.

Del resto, i lavoratori dipendenti e i pensionati sanno perfettamente che elemento essenziale per la dichiarazione dei redditi è l’aver ricevuto dal sostituto d’imposta (datore di lavoro) la C.U. e pertanto fin quando non ne sono entrati in possesso sono impossibilitati a presentare il 730.

Ma ritorniamo al tema principale, che è quello, in definitiva, più interessante per il contribuente: Come detto all’inizio presentare la dichiarazione per tempo, senza aspettare il termine ultimo, conviene perché l’eventuale rimborso avverrà prima. Aspettare la scadenza ultima (30 settembre) significa vedersi accreditare la somma a rimborso nella busta paga di ottobre/dicembre.

E’ chiaro ed evidente, a questo punto, come la proroga della scadenza del modello 730 andrà influenzare anche le tempistiche per i rimborsi Irpef. L’erogazione del credito d’imposta maturato così come eventuali operazioni di conguaglio a debito seguiranno la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. A questo punto occorre prestare particolare attenzione al c.d. conguaglio a debito. La presentazione con “ritardo” in caso di conguaglio a debito rateizzato non permetterà al sostituto d’imposta di effettuare le relative trattenute in busta paga e quindi il contribuente dovrà provvedere ad effettuare il versamento della somma residua tramite F24 con il relativo calcolo di sanzione ed interessi. Quindi prima si presenta la dichiarazione meglio è! per ricevere il rimborso Irpef entro il mese di luglio, il modello 730 dovrà essere presentato entro il termine del 31 maggio.

Ancora una volta quindi, da queste pagine, l’esortazione e il suggerimento di mettersi in contatto quanto prima con il CAF al fine di sottoscrivere la delega per la richiesta della dichiarazione precompilata. E’ utile ricordare, in questo particolare momento, che a causa delle limitazioni imposte dal decreto “cura italia” la sottoscrizione della delega può avvenire solo con procedure telematiche. I CAF sono attrezzati per rendere questo adempimento il più semplice e veloce possibile senza la necessità di recarsi presso le sedi.

Angelo D. Antonucci

Caf Uil sede Matera