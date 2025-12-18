Il presidente Somma insiste: Risorse adeguate per istanze”Credito d’imposta Zes”

Il problema è sempre lì. Le imprese della Basilicata si impegnano, e il dato di 403 istanze ne è la conferma, ma sono a rischio gli investimenti – afferma in una nota, che pubblichiamo di seguito- dopo la rideterminazione della percentuale di agevolazione al 60 cento comunicata dall’Agenzia delle Entrate” Per farla breve se non si adegua la copertura finanziaria per 111 milioni di euro per crediti richiesti a fronte di investimenti per 266 milioni di euro si vanifica e si penalizza ogni aspettativa.Il presidente di Confindustria, ricordiamo, proprio a Matera il 28 novembre scorso nel corso di un convegno su sviluppo e competitività territoriale, alla presenza di rappresentanti politici, istituzionali e imprenditoriali, era tornato sul tema della penalizzazione oggettiva della Zes unica nella nostra regione. Finora non è cambiato. In corso d’opera nel 2026? Chissà. Le imprese lucane che hanno lavorato con entusiasmo non vanno deluse, tanto più che la nostra economia segna il passo e i giovani continuano ad andar via.



COMUNICATO STAMPA

CREDITO D’IMPOSTA ZES UNICA, SOMMA:

“risorse programmi coesione europea PER sostenere gli investimenti”

POTENZA, 18 dicembre 2025 – “E’ necessario andare fino in fondo nella scommessa per il rilancio produttivo della Basilicata e del Mezzogiorno”. E’ quanto dichiara il presidente di Confindustria Basilicata, Francesco Somma che, nel commentare positivamente i dati relativi alle istanze di credito d’imposta Zes Unica delle imprese lucane, chiede che vengano individuate risorse aggiuntive per assicurare che gli investimenti programmati vengano realizzati con la totalità di percentuale di agevolazione attesa.

Sono state ben 403 le istanze di credito di imposta Zes Unica presentate dalle imprese lucane nel 2025, per un valore complessivo degli investimenti pari a 266.092.155,00 euro, e un totale di crediti richiesti ammontanti a 111.426.697,00 euro.

“Un dato molto positivo – commenta il presidente – perché registra un ulteriore incremento delle istanze rispetto all’anno precedente e ci restituisce il quadro di un tessuto produttivo lucano dinamico e reattivo agli stimoli. Ma la rideterminazione della percentuale di agevolazione al 60 cento comunicata dall’Agenzia delle Entrate mette a rischio gli investimenti programmati sulla base di un aiuto atteso ben maggiore rispetto a quello annunciato nei giorni scorsi. Sarebbe sicuramente un danno che limiterebbe la spinta propulsiva di tali investimenti. L’emendamento del Governo al Ddl di Bilancio che riconosce nel 2026 un incremento del credito al 75 per cento per le imprese già ammesse è una soluzione sicuramente molto positiva ma selettiva e non completamente risolutiva. Rimarrebbero ancora scoperti quasi 28 milioni di crediti. E’ necessario, dunque, trovare altri canali di compensazione”.

In particolare, per il presidente di Confindustria Basilicata, tali risorse vanno rintracciate nell’ambito dei programmi della politica di coesione europea 2021-2027. Una possibilità, questa, già prevista dalla precedente legge di Bilancio 2025.

“E’ quindi ora importante che la Regione si impegni in tal senso. Chiediamo al Presidente Bardi – conclude Somma – di esperire tutti i passaggi tecnici, di intesa con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, per rendere concreta questa opportunità che consentirebbe di integrare la percentuale agevolativa per valorizzare al massimo la spinta che la Zes unica può dare al rilancio industriale della Basilicata”.