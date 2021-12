L’iniziativa è per domani sulla Basentana, come da locandina, all’Hotel la Salitella e Nino Liantonio che nella ”Zona” franca urbana e nella Zes ci crede ha invitato sindaci, associazioni di categoria e quanti sono interessati a saperne di più sul Piano strategico 2021-2030, che attende di decollare quando si darà mano ai progetti e con le idee chiare sul priorità e, sopratutto, ‘cultura di impresa che è il tallone d’Achille della Basilicata. E per uscire dal retaggio di conciliaboli, commenti social e via inconcludendo, l’argomento sarà trattato dall’economista lucano Leonardo Cuoco, non nuovo a iniziative di questo tipo, e del quale abbiamo parlato lo scorso anno nel servizio https://giornalemio.it/economia/da-cuoco-una-ricetta-per-rilanciare-leconomia-di-basilicata/”, in occasione della presentazione del libro ”Il declino e la Speranza. La difficile transizione . Dalla dipendenza all’autonomia”.



Al tavolo dei relatori anche l’esperto in logistica e trasporti Giampiero De Meo. Si comincia alle 9.30. E se avete idee e quesiti da porre, fatevi avanti. Gli incontri servono a questo, in attesa del Piano strategico.