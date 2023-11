Il Pane di Matera ora lo si può acquistare pure ad Hong Kong

“Il Pane di Matera di Pane e Pace è da oggi in vendita in tutti gli store C!ty’super di Hong Kong una delle più importanti ed esclusive catene di distribuzione di cibi solo Made in Italy.” E’ quanto si legge in una nota che così prosegue: “Il pane, prodotto a Matera nello storico forno a legna di Lucia Perrone in via Santo Stefano, dopo un lungo iter di valutazione ha conquistato i palati dei buyer cinesi collocandosi tra i prodotti top del food italiano, con un accordo di fornitura biennale. Il Pane di Matera è un prodotto unico, caratterizzato da un sapore intenso e una crosta croccante. È prodotto con semola rimacinata di grano duro, acqua, lievito madre sale e lievito naturale. La cottura avviene in forno a legna, che conferisce al pane un aroma inconfondibile. L’accordo biennale di fornitura è un segno di fiducia da parte dei buyer cinesi nei confronti del Pane di Matera, posizionandolo tra i prodotti di punta del cibo italiano. Ogni settimana il pane materano arriverà sulle tavole dei cinesi, nei formati a cornetto da 5 e 7 kg e poi somministrato in più piccole pezzature, con voli dedicati settimanali diretti da Milano Malpensa per Hong Kong. La scelta di confezionare il pane in scatole di legno con un approccio sostenibile senza l’utilizzo di processi di abbattimento e surgelazione evidenzia l’impegno di Pane e Pace nei confronti dell’ambiente.”

“L’inserimento di questo prodotto nelle catene di distribuzione C!ty’super a Hong Kong è un riconoscimento significativo della qualità e del gusto distintivo del Pane di Matera. È un passo importante per la promozione della tradizione enogastronomica italiana nel mercato cinese.” ha dichiarato il responsabile commerciale di Pane e Pace – Giacinto Mingione. “Siamo orgogliosi di poter portare la nostra tradizione e la nostra cultura in tutto il mondo, soprattutto perchè per la prima volta il pane di Matera entra nel mercato cinese come prodotto continuativo nelle forniture. Infatti la catena C!ty’super conta sei strutture distributive ad Hong Kong, quattro a Shangay e sette a Taiwan. L’espansione nella regione asiatica, in particolare ad Hong Kong, rappresenta un’opportunità di business significativa per l’azienda e per il territorio di Matera. La decisione di creare una struttura di produzione e confezionamento nella Zona Industriale La Martella mostra l’ambizione di Pane e Pace di stabilire una presenza continua e sostenibile nel mercato cinese. La nuova struttura dovrà mantenere inalterata la tipologia del prodotto finito, mantenendo le caratteristiche artigianali del pane e della cottura, rigorosamente fatta in forno a legna. Quindi si esortano imprenditori e stakeholders che si vogliano avvicinare o vogliono sostenere questa nuova iniziativa imprenditoriale che potrebbe favorire ulteriormente lo sviluppo e la promozione del Pane di Matera a livello internazionale.”