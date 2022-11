Il Paip non si tocca. E Liantonio (Zfm) diffida il Comune

Proprio non ci sta e lui, Gaetano ”Nino” Liantonio, antenna direzionata sulle integrità e potenzialità di un’area per insediamenti artigianali e produttive, come il Paip di Matera, diffida il Comune di Matera dall’andare avanti su varianti e applicazione del regolamento urbanistico. Per farla breve ricorda che le osservazioni della Zona franca Matera restano lettera morta, allegando copia di quell’istanza, e che i parametri su densità edilizia e regimi d’uso non consentono forzature. Come finirà. Liantonio non molla ed è deciso insieme ad altri della Zfu e che hanno a cuore passato, presente e futuro del Paip ad andare avanti.

LA DIFFIDA



AL COMUNE DI MATERA

Al Sindaco

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Segretario Generale

Al Dirigente del Servizio Patrimonio

e p.c.

A Sua Eccellenza il Prefetto di Matera

Regolamento Urbanistico del Comune di Matera. Adozione della variante normativa

ai sensi dell’articolo 36 co.6-bis della LR 23/99 in discussione al Consiglio Comunale

in data 04/11/2022- Diffida

Io Dottor Gaetano LIANTONIO nato in Matera MT il 28/10/1963 residente in Matera

MT Via Giardinelle 2,

richiamata la nota 29/04/2022 a mia firma nella qualità di presidente pro tempore

dell’Associazione Zona Franca Matera al protocollo del Comune di Matera in pari data, qui

allegata, con cui è stata chiesta l’audizione dell’Associazione in data 02/05/2022 al fine di

presentare le osservazioni raccolte dalla Associazione stessa in relazione alle preannunciate varianti

del Regolamento Urbanistico, rimasta inevasa;

vista la Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto “Regolamento

Urbanistico del Comune di Matera. Adozione della variante normativa ai sensi dell’articolo 36 co.6-

bis della LR 23/99” in discussione in data di oggi 04/11/2022;

ritenuto che i contenuti della proposta in discussione incidano su densità edilizia e regimi

d’uso e siano pertanto tali da non consentire l’adozione della variante con procedura semplificata ai

sensi dell’art.36 co.6-bis LR 23/1999;

diffido

dall’adottare deliberazione che accolga la proposta così come formulata.

All.: copia nota 29/04/2022 ZFM

Matera li 04/11/2022

Dr. Gaetano Liantonio