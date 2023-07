Il ministro Salvini in visita alla Mermec Ferrosud

Dopo Maratea e Potenza, nella giornata di venerdì 14 luglio, il ministro delle Infrastrutture e trasporti Matteo Salvini sarà sabato 15 anche a Matera, nell’area industriale di Jesce, per una visita allo stabilimento Mermec Ferrosud. Nell’occasione interverranno il presidente MERMEC(Meridional Meccanica) Group, Vito Pertosa, l’Amministratore Delegato MERMEC Group, Luca Necchi Ghiri e il Presidente Regione Puglia, Michele Emiliano e, naturalmente i rappresentanti istituzionali degli enti locali, dalla Regione al Comune alla Provincia, delle forze produttive e politiche.. Una occasione per il territorio, tra Basilicata e Puglia, per il sindacato e i lavoratori di avere ulteriori conferme sul progetto di rilancio dell’azienda, che in passato ha rappresentato una realtà importante nella produzione di materiale rotabile, nella costruzione e nel riallestimento di carrozze ferroviarie.



Nello scorso mese di giugno due assessori regionali avevano incontrato la dirigenza di MerMec. Cosimo Latronico, assessore regionale all’ambiente, avevano visitato l’azienda che ha presentato uno dei tre progetti finanziati al Pnrr sull’idrogeno verde. Dal Piano di ripresa e resilienza riceverà un’agevolazione di 2,2 milioni di euro su un progetto di 9,3 milioni di euro per la realizzazione di un impianto di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde da 1 MW alimentato da un impianto fotovoltaico da 3MW. L’idrogeno verde prodotto sarà destinato all’alimentazione dei veicoli ferroviari ad idrogeno che saranno prodotti nello stabilimento di Jesce, con una produzione stimata è di 57 tonnellate di idrogeno verde all’anno ed una conseguente significativa riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera. L’assessore alle attività produttive, Michele Casino, aveva incontrato a Matera – presso gli uffici regionali-le parti sindacali e datoriali, per un esame dell’andamento dell’accordo Ferrosud, firmato il 22 febbraio 2023.La Mer Mec -in quella occasione- aveva confermato che le assunzioni previste dal cronoprogramma , con i primi 14 dipendenti già assunti, mentre si è proceduto ai i lavori di ripristino del sito . La Regione, in collaborazione con Anpal e Ministero del Lavp<ro, sta lavorando a un avviso pubblico con il Programma Garanzia occupabilità lavoratori (GOL) per i lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali , che potranno partecipare a percorsi formativi per la ricollocazione lavorativa. Una nuova stagione produttiva per la Ferrosud. La attendiamo.