Il LastWatt della società materana L’Antincendio selezionata dal MIMIT fra le invenzioni italiane di successo

Da oggi 18 novembre ha preso avvio presso Palazzo Piacentini a Roma la mostra “L’Italia dei Brevetti: invenzioni e innovazioni di successo”, organizzata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per celebrare i 140 anni dalla fondazione dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Presenti all’inaugurazione il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Alberto Urso ed il viceministro Valentino Valentini. “Fra i 100 case study selezionati -si apprende da una nota- c’è “il LastWatt della PMI innovativa L’Antincendio” di Matera, un “sistema brevettato per il recupero di energia dalla depressurizzazione della CO2 da bombole e/o estintori soggetti a ricambio periodico per normativa.” Un “sistema di innovazione sostenibile” che “è stato selezionato dopo una lunga valutazione dai tecnici e curatori del ministero per le sue caratteristiche in termini di energy & clima tech.” Soddisfatto Marco Colucci, inventore del LastWatt e amministratore unico della PMI innovativa lucana L’Antincendio che ha presentato questa mattina l’invenzione al viceministro Valentino Valentini, che afferma “Questa selezione che colloca il nostro brevetto fra le invenzioni italiane di maggior successo è la conferma di quanto impegno sia stato profuso dalla nostra piccola realtà territoriale negli ultimi 10 anni. Innovare in modo sostenibile è stata la nostra bussola che ha portato la nostra azienda a confermare il suo ruolo nel territorio e ad offrire in termini scientifici nuove soluzioni per il progresso industriale nell’ambito della sicurezza antincendio”. La mostra, che annovera anche invenzioni storiche di premi Nobel, resterà aperta a Roma fino al 2 marzo 2025 e rappresenta una utile occasione per confrontarsi e scoprire le invenzioni di maggior rilievo del panorama italiano.

