Non abbiate paura…di investire. Prima o poi i blocchi da pandemia di virus a corona finiranno, dopo che le ‘’menti’’ dei mercati avranno ristabilito rapporti e scomputo sulla debitoria internazionale che buona parte dei Paesi occidentali hanno con i produttori asiatici, e allora anche il mobile imbottito made in Matera riavrà il suo momento. Il manager Antonio Serravezza, che ha contribuito a mettere a sedere popoli di mezzo mondo, ci crede e parla di opportunità per un distretto che si è ristretto. E’ silenzioso e attende il da farsi. Puo’essere una opportunità, come capita in tanti momenti difficili e di crisi quando occorrer far ripartire i consumi. Distretto per l’immagine di un territorio che non è solo salotti, complementi di arredo, ma anche paesaggio, cultura, stili di vita. Cabina di regia? Meglio ‘’seduta’’ di lavoro anche su piani reclinabili. Comfort, design e sicurezza per far girare l’economia. Che Matera si alzi dalla poltrona delle sale e dei saloni di attesa. Servono idee concrete…

C’È O NON C’È UL DISTRETTO DEL SALOTTO?

Dopo la crisi agli inizi del ventunesimo secolo sembra che tutto si sia sciolto come la neve al sole. Tornando al secolo scorso il Distretto del Salotto era il fiore all’occhiello dell’economia materana invidiato da altri distretti di antica fama. Nella classifica italiana oggi si piazza al penultimo posto ma ha ottime possibilita’ di ritornare ad essere nuovamente leader tra i competitor italiani. E pensare che, tra gli anni 1980 e il 2000, nel mondo, chi desiderava acquistare divani e poltrone di ottima fattura e specialmente in pelle, raggiungeva Matera. Ricordo che molte volte la mattina all’apertura della fabbrica, dove io ero un dirigente commerciale, trovavamo clienti importanti dietro la porta con l’intento di acquistare o proporre un programma personalizzato ed esclusivo. Erano bei tempi e forse anche piu’ facili poiche’ non esistevano le concorrenze emergenti degli inizi del duemila quando la globalizzazione ci ha messi in competizione con la Cina e l’Europa dell’Est. Tutto cambio’ e fece sprofondare il livello di acquisto, cosa che ha messo in difficolta’ moltissimi settori grazie anche alla mancanza di regole protettive della concorrenza. Ma la ruota gira e credo che la corsa in Europa agli acquisti dalla Cina sia terminata. Invece chi ha creduto di utilizzare la manifattura delocalizzando nell’est asiatico ha fatto o sta facendo dietro front. Con la pandemia tutto e’ diventato difficile, iniziando dalla impossibilita’ di raggiungere quelle terre lontane oltre alle quarantene che non permettono spostamenti come prima.

Abbiamo un’ottima opportunita’ di riscattarci e risalire la china ma, dobbiamo concentrarci sul da fare tutti insieme. E’ il momento di investire sulle nostre capacita’ e maestranze. Per un anno, al momento, le fiere internazionali del mobile in tutto il mondo, sono rimandate al 2021 con un ‘se’ perche’ non siamo certi che la pandemia sara’ debellata o se sara’ garantita la salute di noi tutti con la scoperta del vaccino. Io suggerisco di prevedere un futuro nuovo e diverso e credo che sia il momento di pensare a realizzare un centro fieristico e congressi qui a Matera. Ormai tutte le citta’ italiane ed europee hanno un centro fieristico e congressuale dove concentrare i prodotti delle loro zone e attirare gli acquirenti nazionali e internazionali. Spero che qualcuno si prenda questo impegno che potrebbe giovare anche al settore turistico, alberghiero e della ristorazione ben sviluppato in questi ultimi anni nella nostra citta’.