Il Capitale che serve al Sud? Quello umano, soprattutto!

Gira e rigira. Dopo l’esperienza delle grandi opere, ma anche delle pratiche clientelari della vecchia Cassa per il Mezzogiorno, la situazione del Sud e del BelPaese non è mutata, visto che il ‘’Sistema’’ va avanti a due o tre velocità e senza che l’avvento della trazione elettrica, delle ipocrisie della transizione ecologica o delle infrastrutture multimediali abbia semplificato o ridotto divari, ritardi e via penalizzando. Anzi le cose sono peggiorate con il calo demografico, la fuga inarrestabile di ‘’cervelli’’ e ,con il disegno di autonomia differenziata, al quale si è unito anche il presidente della giunta regionale di Basilicata per disciplina di coalizione. E allora come se ne esce? Carlo Borgomeo, che abbiamo ascoltato in altre occasioni a Matera su temi di economia, sviluppo, imprenditoria giovanile, ricorda che senza un investimento nello sviluppo nel capitale umano e sociale non si fanno passi avanti e, naturalmente, coinvolgendo le comunità locali valorizzando le specifictà del territorio. E’ in sintesi quello che viene fuori dal libro verde, il colore della speranza, ‘’ Sud il capitale che serve’’ presentato dall’autore all’Hotel San Domenico’’.



E Borgomeo ha indicato buone pratiche ed esaminato quanto è stato fatto,gli errori commessi, le situazioni oggettive sulle carenze o i limiti,se preferite, della classe politica e del tessuto imprenditoriale, che fa fatica a far crescere la cultura di impresa. Pessimismo? No. Realismo. In ogni famiglia della nostra regione c’è almeno un giovane che studia fuori e che non tornerà, nemmeno con le fallimentari scelte di attivare una facoltà di medicina a numero chiuso in quel di Potenza, nonostante l’emigrazione sanitaria e le rinunce della filiera del personale medico (come dimostrano gli esiti dei concorsi) a trasferirsi dalle nostre parti. I bandi per il lavoro , contrassegnati dai mille anglicismi, hanno prodotto ben poco. Investire nelle risorse umane( sempre di meno) ma a cominciare da quanti guidano con ‘’mediocrità’’ (usiamo un eufemismo) il presente e il futuro della Basilicata e del Mezzogiorno. Non dimentichiamoci delle responsabilità di chi ha guidato e guida, in politica e nell’economia, le sorti del BelPaese. Tanti ritardi e con una programmazione carente e poco lungimirante. Polemiche? No, buona memoria.



IL COMUNICATO DI PRESENTAZIONE DELL’EVENTO

Martedì 28 marzo 2023 alle ore 17.30 nella sala convegni dell’hotel San Domenico la Fondazione Carical presenta il libro “Sud il capitale che serve” di Carlo Borgomeo, nel quale l’autore analizza l’esito di oltre settant’anni di interventi straordinari e politiche per il Sud, a seguito delle quali il divario economico e sociale con il Centro Nord resta immutato e l’annosa ‘questione meridionale’ sembra irrisolvibile. Quali sono le cause di questo fallimento? Una visione a tutto tondo del problema e l’indicazione di una via d’uscita sono presentate da Carlo Borgomeo, esperto di sviluppo locale e di politiche di promozione di imprenditorialità e profondo conoscitore delle dinamiche socio-economiche del Mezzogiorno, presidente della Fondazione Con il Sud dal 2009 e, dal 2016, dell’impresa sociale Con i Bambini. La tesi di Borgomeo è che, dopo i primi anni d’intervento straordinario della Cassa per il Mezzogiorno, con la realizzazione di importanti infrastrutture, bisogna invece investire, come condizione prima ed essenziale, nello sviluppo nel capitale umano e sociale. È questo il ‘capitale che serve.All’incontro -come da locandina- partecipano l’autore, rappresentanti della Fondazione Carical ed esponenti del mondo del Terzo Settore