giovedì, 19 Marzo , 2026
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Economia

Il 730? E’ come il Referendum. Al Caf pronti. E voi?

Franco Martina
Di Franco Martina

Pagare le tasse, contribuire per quanto possibile,nonostante i limiti di quanti guidano tra tanti sobbalzi e rallentamenti la macchina del Belpaese e il caro carburante, è un dovere previsto dalla Costituzione. E va rispettata. Per cui prenotare il 730 al Caf Lavoro e Fisco di Matera, di via De Lorenzo 4, è un passo da fare subito come il referendum sulla giustizia (i problemi sono e restano altri) che attende che ognuno faccia il proprio dovere. Appuntateveli entrambi. Dopo il voto Angela, Licia e Mariangela vi aspettano, come ogni anno, per prenotare la richiesta per il 730.

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Franco Martina
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