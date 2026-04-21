il 22 aprile sciopero di un’ora per ogni turno alla Natuzzi

Per ora ci sono i presidi ai cancelli delle aziende del Gruppo, ma domani 22 aprile la lotta sarà più incisiva e non si esclude che possano essere adottate altre iniziative. L’azienda non recede dai suoi intenti di chiudere o ridimensionare stabilimenti, preferendo continuare a produrre in Romania, e senza garanzie sul futuro dei lavorator italiani e il sindacato risponde, con un’ora di sciopero per ogni turno agli stabilimenti di Jesce 1 e al centro logistico di La Martella. Porta aperta al confronto, ma sul tavolo servono disponibilità e buon senso.



IL COMUNICATO STAMPA

Natuzzi S.p.A

Via Iazzitiello,47

70029 Santeramo in Colle (BA)

Pec: natuzzi@legalmail.it

Alla c.a. Confindusria Basilicata

Via Di Giura – Centro Direzionale

Potenza

Sindacale.confindustriabasilicata@pec.it

Matera 21.04.2026

Oggetto : proclamazione sciopero di 1 ora per turno.

Considerata la decisione unilaterale dell’azienda di procedere nel perseguimento degli

obiettivi del contestato Piano Industriale 2026/29, esposto in varie sedi, cui si

aggiunge, da ultimo, la manifestata volontà dell’Azienda di delocalizzare in Romania

ulteriori volumi di produzione attualmente realizzati nell’ambito del Polo Natuzzi Italia, e rilevata la volontà delle OO.SS. di salvaguardare l’attuale perimetro industriale contro chiusure di stabilimenti e cessioni di rami d’azienda, le scriventi Organizzazioni Sindacali unitamente alle Rappresentanze Sindacali Unitarie, ai sensi dell’art. 40 della Costituzione e dell’art. 14 Legge 300/1970, comunicano la proclamazione di 1 ora di sciopero da tenersi nella giornata di domani, 22 aprile 2026, nelle modalità di seguito

indicate :

IESCE 1

!° turno – dalle ore 11,00 alle ore 12,00

2° turno – dalle ore 12,00 alle ore 13,00

Centro Logistico La Martella

1° turno – dalle 10,00 alle ore 11,00

2° turno – dalle ore 16,00 alle ore 17,00

Per le ragioni suesposte, inoltre, le scriventi OO.SS., si riservano il diritto di

promuovere, nei limiti e nei modi previsti dalla legge, ogni azione utile a garantire le condizioni dei lavoratori e delle lavoratrici.

Con preghiera di diffusione, si pongono distinti saluti.

Le Segreterie Regionali Basilicata

Fillea Cgil

Filca Cisl

Feneal Uil

Le Rappresentanze Sindacali Unitarie

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Anche le Organizzazioni sindacali Cobas-Lp e Usb-Lp -con una nota- ribadiscono che “continuano a stare a fianco dei lavoratori Natuzzi spa per difendere i livelli occupazionali nella stessa azienda.

Domani, parteciperanno all’assemblea pubblica dinanzi ai cancelli di Jesce2 e saranno presenti mercoledì 22/4 allo sciopero dalle 10:00 alle 11:00 degli impiegati presso la centrale di via Iazzitiello a Santeramo.

Inoltre. altre forme di mobilitazione saranno decise insieme tra sindacati e lavoratori sino a quando il piano di deindustrializzazione di Natuzzi non sarà ritirato.”

Per Cobas-Lp Felice Dileo

Per Usb-Lp Pierpaolo Corallo