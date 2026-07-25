IIS ‘Pentasuglia” alla guida della Fondazione Its Academy cultura e turismo

Sempre avanti con lungimiranza, tenacia e innovazione con ritmo continui delle note martellanti del garibaldino e telegrafista che fu Giambattista Pentasuglia, del quale l’Istituto di istruzione superiore porta il nome. E così il progetto per un nuovo percorso di Istruzione tecnica superiore ha come ”locomotiva” proprio l’Istituto materano, capofila del progetto con alti 45 partner tra realtà scolastiche e, naturalmente, aziende di diverse tipologia. Obiettivo, in sintesi, alta formazione e lavoro per formare i profili professionali che servono al tessuto produttivo locale e meridionale di consolidarsi, diversificarsi e creare occupazione e reddito. Un incubatore di cultura d’impresa che va oltre i bandi tradizionali e gli annunci del ”faremo” per frenare disoccupazione ed emigrazione giovanile che è la scommessa per il futuro della Basilicata e del Mezzogiorno.



COMUNICATO STAMPA

Presentata alla Regione Basilicata la candidatura per la nuova ITS Academy dedicata a Cultura e Turismo: una rete di 45 partner tra scuole, università, accademie e imprese a sostegno dell’alta formazione tecnica nel territorio lucano

È stata ufficialmente presentata, nei giorni scorsi, la candidatura per la costituzione dell’ITS Academy per la creazione di una nuova Fondazione per l’Istruzione Tecnica Superiore dedicata all’Area Tecnologica n. 9 – Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali e per il turismo. La proposta è stata trasmessa nell’ambito del PR FESR-FSE+ Basilicata 2021-2027, Azioni 7.4.6.A e 7.4.6.D.

Capofila dell’iniziativa è l’IIS “G.B. Pentasuglia” di Matera alla guida di un partenariato che si distingue per ampiezza e qualità della composizione: 45 soggetti coinvolti, rappresentativi dell’intero ecosistema regionale della scuola, dell’università, dell’impresa e della formazione professionale.

Tratto distintivo della candidatura è il ruolo attivo e sostanziale riservato al tessuto imprenditoriale lucano, chiamato non a una partecipazione formale ma a un coinvolgimento diretto nella progettazione e nell’erogazione della didattica. I docenti, nei corsi che la costituenda Academy potrà avviare, saranno in maggioranza provenienti dal mondo delle imprese. Alla candidatura hanno aderito 12 Istituti di istruzione superiore, rappresentativi di tutte le aree della Regione Basilicata, decine di aziende attive nell’ambito del turismo e delle industrie culturali e creative, associazioni e consorzi di imprese, Università, Accademie, organismi di formazione e centri di ricerca e di competenza tecnologica, che metteranno a disposizione esperienze, competenze, strumentazioni e opportunità di stage per gli allievi.

Il modello didattico caratteristico dell’istruzione tecnica superiore è costruito attorno alla logica duale che caratterizza da sempre il sistema degli ITS in Italia: nei 4 percorsi biennali di 2.000 ore complessive da avviare nel prossimo triennio, saranno più di 800 le ore dedicate allo stage in azienda. Le imprese partner non si limitano quindi a ospitare i tirocinanti, ma partecipano alla definizione dei profili in uscita, garantendo che la formazione risponda concretamente ai fabbisogni occupazionali del territorio.



La costituenda Fondazione, ufficialmente presentata durante un webinar tenutosi nel pomeriggio di giovedì 23 luglio promosso dal Capofila IIS G.B. Pentasuglia, opererà per rafforzare l’offerta di istruzione tecnica superiore in Basilicata, attraverso il coinvolgimento di tutti gli aspiranti Soci Fondatori valorizzando l’esperienza e le potenzialità di ognuno.

Questa candidatura rappresenta il punto d’incontro tra impresa, scuola, università e mondo della cultura – dichiara il Dirigente scolastico della scuola capofila, Michele Ventrelli – Le aziende partner sono parte integrante del progetto formativo fin dalla sua concezione: non solo possibili destinatari di risorse umane qualificate, ma co-protagonisti nella costruzione di un modello di formazione realmente ancorato alle esigenze del mercato del lavoro lucano.