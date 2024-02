I soldi non sono un problema… Prime Minister a Irsina

E’ il tema della quinta lezione di Prime Minister Basilicata dedicata all’educazione finanziaria ed economica, che si terrà domenica 18 febbraio, con inizio alle 10.00, presso il Centro Arenacea di Irsina ( Matera). A parlarne Montserrat Fernandez Blanco e Annalisa Monfreda .L’argomento,programmato dalla Scuola di Politica per giovani donne, può sembra ostico, per ”addette ai lavori”, nel solco di un luogo comune unto e bisunto che ”i soldi non fanno la felicità”. Non è così. Senza autonomia finanziaria, che passa per un lavoro non precario, la ricerca della felicità resta sulla carta e procura infelicità E allora ”modus in rebus” evitando eccessi, furbate, che alla fine procurano anche guai giudiziari come sta accadendo nel dorato mondo degli influencer.

Educazione economica, empowerment finanziario. “I soldi non sono un problema”, è il titolo della V lezione di Prime Minister Basilicata, la Scuola di Politica per giovani donne, ospitata domenica 18 febbraio 2024 nel Centro Arenacea di Irsina, condotta da Montserrat Fernandez Blanco e Annalisa Monfreda.

Soldi e sesso hanno in comune più di quanto non si pensi a prima vista: oggetto di desiderio di molti, di entrambi sembra non ce ne sia mai abbastanza, siamo spinti a volerne sempre di più, insaziabili. Ma soprattutto «sono entrambi tabù perché se ne parla con vergogna o di nascosto» ed «entrambi possono essere vissuti con un approccio maschile e uno femminile». Lo sostiene Montserrat Fernandez Blanco, designer di eventi culturali e imprenditrice catalana con base a Milano che insieme alla giornalista Annalisa Monfreda e ai manager Marco Ottonello e Paolo Galvani ha creato la piattaforma live e web, magazine, podcast e newsletter «RAME» che appunto si occupa di affrontare i tabù attraverso vari canali divulgativi.

Le allieve della scuola avranno modo di approfondire le tematiche economiche e finanziarie e riflettere sulle loro attitudini e potenzialità per sviluppare nuove competenze utili a identificare gli obiettivi e il percorso per il loro raggiungimento.

Nel pomeriggio seguirà la testimonianza di Anna Cirigliano, Ceo dell’azienda FruitHydroSinni, azienda lucana nota a livello internazionale per i suoi prodotti, sia freschi che trasformati, privi di nichel, istamina e di tutti i metalli pesanti, grazie a un rivoluzionario metodo di coltura idroponica e aeroponica. Caso aziendale interessante che mette al centro la passione, la sostenibilità, l’innovazione tecnologica nel rispetto del pianeta e delle persone.



Annalisa Monfreda

(Bari, 1978) è una giornalista italiana. Dal 2013 al 2021 ha diretto, tra gli altri, il settimanale femminile Donna Moderna. Da anni è impegnata attivamente sul tema della disparità di genere sia con l’attività giornalistica sia con conferenze e talk all’interno delle aziende italiane. Ha co-fondato RAME, ha scritto due libri: Come se tu non fossi femmina, Mondadori, 2018. Ho scritto questo libro invece di divorziare. Cronache di liberazione dal carico mentale e altre conquiste, Feltrinelli, 2022

Montserrat Fernandez Blanco

Cultural Manager. Dopo il PhD in Innovazione Culturale, nel 2009 fonda insieme a degli amici il primo spazio di coworking di Milano, The Hub. Da allora si appassiona al tema del fallimento e nel 2015 porta le Fuckup Nights in Italia. Ha co-fondato RAME

