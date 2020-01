Bene ha fatto il consigliere regionale Giovanni Vizziello ( Fratelli d’Italia) a riprendere le statistiche di Unioncamere sullo stato di salute dell’economia della Basilicata, per evidenziare –tra i tanti- i dati su quanto sia difficile fare impresa dalle nostre. Un imprenditore su cinque decide di andare fuori. Una stima per difetto, compensato e parliamo di Matera dall’arrivo di imprenditori pugliesi in particolare. Vedremo dopo Matera 2019 come andranno le cose. Per noi nessuna sorpresa. I mali sono quelli di sempre: burocrazia, mediocrità, scarsa lungimiranza nel programmare e immedesimarsi nei problemi dei giovani imprenditori, che hanno una marcia in più nell’investire e nel non sprecare tempo e danaro. Continua a mancare un modello di sviluppo, a seguito della stagnazione – fallimentare- dell’intreccio tra politica ed energia (petrolio in primis) che non ha prodotto occupazione ma ha aumentato l’incidenza di malattie tumorali e l’inquinamento ambientale. E poi, dato fondamentale, i bassi livelli (usiamo un eufemismo) di cultura di impresa. Oltre alla Fca e alle e compagnie petrolifere, di alcune realtà che fanno storia a sé si è avuta la vivacità di Matera 2019 con una economia delle mani libere (una scelta precisa, che crea bisogni non imprenditoriali ma burocratici) che ha fatto cresce una filiera di strutture ricettive e della ristorazione di diversa entità e fortuna. Inevitabile il loro ridimensionamento. Eppure abbiamo avuto 50 imprese della media e grande industria ospiti negli ipogei di piazza San Francesco d’Assisi. Contatti, interessi per investimenti con Enti locali, Regione Basilicata e via elencando? Zero o quasi aldilà dei momenti istituzionali. E’ stata l’occasione per coinvolgerle. Eppure abbiamo risorse da offrire, capannoni vuoti e consorzi ridotti a ben poca cosa. Ma possiamo allargare il discorso ad altri organismi promozionali che hanno poche risorse e,purtroppo, vertici con figure arrivate e riciclate dalla Prima Repubblica che hanno fatto il loro tempo. Parliamo di Regione e tiriamo fuori la vicenda della Zes che si vuole ancora allargare, senza aver dato risposte a quesiti fondamentali come il numero e tipologia di aziende che deve afferire al Porto di Taranto e alle strutture logistiche ‘’immediate’’ del Materano (piattaforme, centro intermodale Ferrandina e via elencando) sulle quale siamo ancora fermi. Conosciamo la serietà anche professionale del consigliere regionale Giovanni Vizziello e gli consigliamo oltre che alle indicazioni di una possibile terapia sulle quali alimentare il dibattito -come riportato nella nota- di utilizzare il bisturi fino in profondità. Se dipendesse da lui sarebbe cosa fatta. Ma spetta alla politica di coalizione decidere…

Vizziello(FdI): Imprenditori under 35, 1 lucano su 5 decide di fare impresa in altre regioni.

“In media nel Mezzogiorno solo un giovane imprenditore su dieci emigra in altre regioni per dar vita alla propria attività imprenditoriale, ma, in Basilicata, tale percentuale è di uno su cinque, un dato emblematico della voglia di fare impresa dei giovani lucani, ma anche delle difficoltà di fare impresa nella nostra regione”.

A dichiararlo, in una nota, è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giovanni Vizziello, che commenta così i risultati dell’indagine Unioncamere sulle dinamiche delle imprese giovanili italiane tra il 2011 e il 2019.

“Nonostante la lunga e pervicace crisi che ha colpito l’economia del Paese nell’ultimo decennio” -dichiara Vizziello-“ i giovani lucani, al pari di quelli delle altre regioni del Sud, credono ancora nell’impresa come strumento di realizzazione delle proprie aspettative professionali, e lo dimostrano le risultanze dell’indagine Unioncamere relative sia al numero delle imprese guidate dai giovani, ben 575 mila in Italia, sia il migliore tasso di sopravvivenza delle stesse rispetto alle cosiddette imprese non giovanili”.

“Tuttavia” -spiega l’esponente di Fratelli d’Italia-“ il fatto che la percentuale di imprenditori lucani under 35 che emigra in altre regioni è doppia rispetto alla media delle regioni italiane deve spingere forze politiche a migliorare le condizioni di contesto per far nascere e sviluppare le imprese in Basilicata”.

“Cosa serve alle aziende lucane per superare la sfavorevole congiuntura economica e per essere realmente fattore di sviluppo del territorio è ben noto”-aggiungeVizziello-“e cioè un livello equo di tassazione, infrastrutture materiali e immateriali, maggiore accesso al credito e più agevoli condizioni di credito, investimenti in innovazione ricerca e sviluppo, migliore accessibilità delle aziende ai mercati internazionali, valorizzazione del capitale umano attraverso investimenti atti a potenziare le competenze di base dei giovani, tempi certi di pagamento dei debiti da parte delle pubbliche amministrazioni e strutture amministrative regionali realmente al servizio delle imprese.

“In definiva” -conclude Vizziello-“ Una nuova politica dei fattori, in grado di eliminare le diseconomie regionali e di porre fine a quella politica degli incentivi e dei sussidi alle aziende, perpetrata per anni dai governi di centro sinistra, e che ha impedito, di fatto, alla nostra regione di agganciare il treno della crescita economica.”