I dazi di Trump? Per aziende salotto negli States ecco le strategie

E mentre i governi della Regione Basilicata e quelli di Roma continuano a restare in silenzio o, se preferite, allineati e coperti in attesa che l’Unione Europea contratti la giusta percentuale di dazi, che servirà a pagare il debito americano e le spese in armi, che ci obbligheranno a comprare per le tante guerre avviate s sostenute dall’amministrazione guidata dal presidente Donald Trump (una sciagura per gli Stati Uniti e per il mondo) il distretto del mobile imbottito è alle prese con la spada di Damocle dei dazi. Antonio Serravezza suggerisce di seguito una serie di misure per tenere sul mercato americano. Certo muoversi da soli richiede un grande impegno. Se ci fossero governo a sostenere questo percorso sarebbe diverso. I conti e le preoccupazioni del ministro Giorgetti a parte viene spontanea la domanda: ma l’Ice che dice? E’ l’istituto per il commercio estero.Che abbiano applicato i dazi anche su quello? Presidente Melonii, ministri Giorgetti, Manotovano, Lollobrigidaaaa… se ci siete fatevi almeno questa domanda. Il made in Italy, e ci riferiamo alle produzioni delle manifatture realizzate nel BelPaese, è questo.



I SUGGERIMENTI DI ANTONIO SERRAVEZZA

Donald Trump ha deciso: dazi del 30% dal primo agosto per i prodotti importati dall’Europa.

Sì, se i dazi al 30% dagli USA vengono confermati, potrebbe avere una ripercussione negativa sul settore dell’imbottito materano e Murgia o. I dazi possono aumentare i costi per le imprese italiane che esportano prodotti imbottiti negli Stati Uniti, rendendoli meno competitivi sul mercato americano. Ciò potrebbe portare a una riduzione delle esportazioni, a una perdita di quote di mercato e a una conseguente riduzione della produzione e dell’occupazione nel settore. Le imprese italiane potrebbero dover cercare di assorbire i costi aggiuntivi o di trasferirli ai consumatori, il che potrebbe essere difficile in un mercato competitivo come quello degli Stati Uniti.



Per restare nel mercato americano nonostante i dazi, le imprese italiane del settore dell’imbottito potrebbero considerare diverse strategie:

1. Diversificare i mercati di esportazione: cercare di aumentare la presenza in altri mercati internazionali per ridurre la dipendenza dal mercato americano.

2. Investire in innovazione e qualità: migliorare la qualità dei prodotti e innovare per offrire valore aggiunto e giustificare prezzi più alti.

3. Cercare di ridurre i costi di produzione: ottimizzare i processi produttivi e ridurre i costi per assorbire parte dell’impatto dei dazi.

4. Negoziare con i fornitori: cercare di ridurre i costi dei materiali e dei componenti per mitigare l’impatto dei dazi.

5. Considerare la produzione negli Stati Uniti: valutare la possibilità di stabilire una produzione locale negli Stati Uniti per evitare i dazi.

6. Lobbying e advocacy: lavorare con le associazioni di categoria e le autorità italiane per cercare di ridurre o eliminare i dazi attraverso negoziati commerciali.

7. Diversificare il prodotto: offrire prodotti diversi o personalizzati per ridurre la concorrenza e giustificare prezzi più alti.

Ogni soluzione richiede un’analisi approfondita delle specifiche esigenze e possibilità dell’impresa.

Ultima analisi? Spostare le produzioni negli USA richiederebbe un investimento significativo di tempo e denaro. Bisognerebbe considerare fattori come:

– La scelta del luogo di produzione

– La costruzione o l’acquisto di impianti di produzione

– L’assunzione di personale qualificato

– La gestione della logistica e della supply chain

– L’adeguamento alle norme e regolamentazioni locali



Tutto ciò richiederebbe un piano strategico ben definito e una notevole quantità di risorse finanziarie. Inoltre, ci sarebbe anche il rischio di non riuscire a replicare lo stesso livello di qualità e efficienza che si ha in Italia.

In questo contesto, potrebbe essere più realistico considerare altre opzioni, come ad esempio:

– Creare una joint venture con un partner americano

– Stabilire un accordo di licenza o di produzione con un’azienda americana

– Investire in tecnologie per migliorare l’efficienza e ridurre i costi

Ogni opzione avrebbe i suoi pro e contro, e richiederebbe un’attenta valutazione delle esigenze e delle possibilità dell’impresa.

La parola alle associazioni di categoria.