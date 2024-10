I Comuni della Costa del Metapontino saranno presenti al TTG di Rimini

“I comuni della Costa del Metapontino, quali Bernalda, Pisticci, Scanzano Jonico, Policoro, Rotondella e Nova Siri, saranno presenti al TTG Travel Experience di Rimini, un’importante Fiera del Turismo che rappresenta un’opportunità unica per promuovere le bellezze di questo territorio.” Lo si apprende da una nota che così prosegue: “Dopo aver accolto con entusiasmo l’invito dell’Apt Basilicata, i Comuni avranno a disposizione uno spazio dedicato per promuovere e valorizzare le loro ricchezze naturali, culturali e gastronomiche, con il comune progetto di sfruttare il mare, come grande attrattore turistico. L’obiettivo è quello di presentare un’offerta ricettiva unificata, in grado di attrarre e incuriosire visitatori non solo durante la stagione estiva, ma anche nei mesi meno affollati, puntando così alla destagionalizzazione del turismo. La Costa del Metapontino, con i suoi paesaggi mozzafiato e la sua storia affascinante, rappresenta un patrimonio da scoprire. La partecipazione al TTG non è solo un’opportunità di promozione, ma anche un momento di confronto e networking con operatori del settore, agenzie di viaggio e professionisti del turismo. La collaborazione tra i Comuni della Costa e l’APT rappresenta un passo significativo verso una visione integrata e sostenibile del turismo lucano, con la speranza di attirare sempre più visitatori curiosi di scoprire le meraviglie di questa straordinaria regione.”

