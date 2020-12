“Il Natale 2020 sta arrivando, gli addobbi, gli alberi ed i presepi colorano le nostre città e le nostre case ma nell’aria quel sentimento di felicità, tipico del momento natalizio, si mescola con le preoccupazioni di chi non potrà trascorrere neanche la notte di Natale con i propri cari e di chi vede la propria attività lavorativa avviarsi verso la chiusura definitiva, dopo anni di sacrifici. Il 2020 ci consegnerà un Natale diverso, dove tutto ciò che pensavamo potesse essere la normalità ora è un privilegio per pochi.”

Inizia così un comunicato dell’associazione Gruppi di Ricerca Ecologica, un’associazione di tutela ambientale, storica e paesaggistica operativa da oltre 40 anni in tutta Italia.

“ Non vogliamo entrare in dibattiti politici in merito alla ratio del dpcm di Natale- commenta Valentino Russo, presidente dei Gre-Basilicata– come associazione di tutela ambientale non abbiamo questo compito ma allo stesso modo, non possiamo ignorare come questo 2020 ha completamente stravolto le vite di tutti noi e per questa ragione abbiamo lanciato, su tutto il territorio Nazionale, la campagna “Compra Locale.”

“ Il nostro obiettivo è storicamente – precisa Valentino Russo-quello di difendere ciò che ci circonda, per questo non possiamo voltarci dall’altra parte mentre il tessuto economico dell’artigianato locale e della piccola imprenditoria viene distrutto dai colossi del web. La nostra non è una guerra contro qualcuno ma vogliamo semplicemente stimolare i nostri conterranei ad acquistare, per i doni di Natale, prodotti locali, in modo da valorizzare i sacrifici che migliaia di famiglie stanno compiendo per portare avanti una piccola attività. Inoltre, acquistare prodotti locali, è anche un’opportunità per conoscere meglio il nostro territorio ed è l’occasione giusta per diventare in prima persona i testimonial di ciò che di bello la nostra regione può offrire.”

La nota si conclude con un appello: “ Sarà un Natale difficile ma non possiamo perdere la speranza, solo aiutandoci tra di noi, come un vera Comunità che marcia unita verso un futuro migliore, riusciremo a far risplendere il sole in questo 2020 così buio. Per questo motivo, tutti i nostri canali social sono a disposizione della Comunità per chiunque volesse inviarci articoli, foto o video dei propri prodotti o degli acquisti fatti nelle bellissime “botteghe” di paese. Potete scriverci sia tramite instagram che facebook, sarà nostra cura pubblicarli nelle nostre pagine social. Vi auguriamo un sereno Natale”