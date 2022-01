La situazione degli organici nella pubblica amministrazione italiana è allarmante e non da ora. Sono oramai tantissimi anni in cui si è utilizzato il blocco del turn over per bilanciare un persistente taglio di risorse, ma soprattutto per favorire l’assalto del privato nella gestione dei servizi pubblici. Una azione che ha impoverito la capacità di risposta degli Enti sia sul fronte dei servizi ai cittadini che persino nella gestione degli adempimenti burocratici obbligatori. Comuni che si ritrovano senza Responsabili del servizio finanziario, degli Uffici tecnici, della Polizia municipale, senza Segretari comunali (taluni funzionari ne coprono anche cinque di comuni a scavalco). Come fanno i Sindaci e le amministrazioni a gestire questi enti? Impoverire in tale modo questi baluardi della democrazia che sono i più vicini ai cittadini a chi giova? Ma tant’è.

Ed ecco l’ennesimo grido di allarme che giunge dalla Sezione Edili della Confapi di Matera, dall’Ordine Architetti, P.P.C. Matera Ordine Ingegneri Matera – Collegio Geometri Matera che firmano un comunicato stampa congiunto per dire che “Si aggrava la situazione negli uffici tecnici di molti enti pubblici – Rischio blocco al Comune di Matera”.

“Si aggrava -si legge nel documento- la situazione negli uffici tecnici di molti enti pubblici, con il caso clamoroso del Comune di Matera che rischia il blocco totale delle attività.

La denuncia proviene dagli Ordini e Collegi professionali della provincia di Matera (Architetti, Ingegneri e Geometri) e dalla Sezione Edili di Confapi Matera, che dopo avere sollevato il problema già nei mesi scorsi adesso lanciano un grido d’allarme.

I presidenti della Sezione Edili di Confapi Matera, Mario Bitonto, dell’Ordine degli Architetti, P.P.C., Gaspare Buonsanti, dell’Ordine degli Ingegneri, Giuseppe Sicolo, e del Collegio dei Geometri, Giovanni Cotrufo, hanno già incontrato sia il sindaco che il prefetto di Matera, Domenico Bennardi e Sante Copponi, per discutere della situazione di emergenza in cui versano gli uffici tecnici di molti enti pubblici a causa del sottodimensionamento degli organici, col rischio evidente dello stallo delle pratiche urbanistiche e edilizie; rischio particolarmente grave nel Comune di Matera.

Al Comune di Matera il nuovo anno si è aperto con la scadenza di una serie di contratti a tempo determinato e il collocamento in quiescenza di molti lavoratori. In pericolo sono le attività degli uffici Urbanistica e Lavori Pubblici.

In particolare, le attività urbanistiche che si teme subiranno ritardi sono: Permessi di costruire; Scia in accertamento di conformità (propedeutici all’accesso ai vari bonus fiscali prorogati dalla finanziaria); Autorizzazioni alle insegne; Certificati di destinazione urbanistica (con blocco di tutti gli atti di compravendita); Scia (da controllare onde evitare abusi); Autorizzazione antenne 5G; Sopralluoghi per segnalazioni varie (abusi, situazioni di pericolo, ecc.); Accesso agli atti (con numeri esponenziali legati ai bonus e conseguenti accertamenti di conformità).

Riguardo alle attività dei Lavori Pubblici sintetizziamo: Gestione Appalti con finanziamento pubblico e relativi al recupero di immobili nei Sassi; Istruttorie amministrative e tecniche di istanze di assegnazione in Sub-concessione di immobili demaniali; Gestione e istruttoria delle pratiche edilizie tramite il Sude relative agli interventi sugli immobili dei Rioni Sassi; Gestione amministrativa e tecnica finalizzata alla definizione del progetto della cooperativa SOPIN; Messa in mora e Recupero crediti derivanti da locazioni e sub concessioni; Aggiornamento normativo atti idonei alle sub concessioni; -definizione progetto di edilizia popolare Legge n. 179/92; Aggiornamento normativo regolamenti; Istruttorie di assegnazione immobili con criticità sia dal punto di vista normativo che tecnico. A ciò si aggiungono altri servizi quali Hub e casa delle Tecnologie, Avvocatura e altro.”

Matera, 11 gennaio 2022

Sezione Edili Confapi Matera – Ordine Architetti, P.P.C. Matera

Ordine Ingegneri Matera – Collegio Geometri Matera