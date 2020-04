“Le cattedre non saranno toccate, non diminuiranno, nonostante la denatalità. È un risultato importante per il mondo dell’Istruzione. Frutto di una lunga interlocuzione con il ministro Roberto Gualtieri, che ringrazio”. E’ questa la buona notizia per il mondo della scuola italiana fornita dalla ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina che ha aggiunto “Ciò consentirà di lavorare nell’ottica della riduzione del numero di alunni per classe.”

E non è certo cosa di poco conto, considerato che quasi sicuramente anche a settembre bisognerà convivere con le misure di contenimento del contagio e occorrerà -pertanto- per forza di cose procedere ad una riduzione di alunni per ogni classe.

Lo scorso anno il calo degli alunni portò al taglio di 5mila cattedre, tra i posti autorizzati per le immissioni in ruolo, cosa che quest’anno per l’appunto non si dovrebbe ripetere.

Nel frattempo è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto legge sulla scuola, 8 aprile 2020 n. 22 che in sintesi prevede:

1- che tutti possano essere ammessi all’anno successivo, ma saranno valutati, nel corso degli scrutini finali, secondo l’impegno reale. Nessun “6 politico”;

2-che esclusivamente per l’anno scolastico 2019/2020, in relazione al periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo, le attività di verifica da parte dei dirigenti tecnici, qualora non effettuate entro il 15 maggio 2020, sono sostituite da un parere consultivo reso dal dirigente tecnico in sede di comitato di valutazione;

3-consente di lavorare, da subito, anche al nuovo anno scolastico dando al ministero dell’Istruzione gli strumenti per operare con rapidità e di raccordarsi con le Regioni per uniformare il calendario di avvio delle lezioni.

4-quest’anno tutti saranno ammessi e potranno sostenere le prove di esame, tenuto conto del periodo dell’emergenza, ma i crediti di accesso relativi alla classe quinta e il voto finale saranno comunque basati sull’impegno di tutto l’anno. Si indica, una doppia possibilità. Se si rientra a scuola entro il 18 maggio, ci sarà un esame con commissione tutta interna, tranne il presidente esterno. La prima prova, italiano, sarà preparata dal ministero. La seconda, quella diversa per ciascun indirizzo, sarà predisposta dalle commissioni. Poi ci sarà l’orale. Se non si rientra a scuola, è previsto il solo colloquio orale. Resta ferma la necessità di raggiungere almeno il punteggio di 60/100 per ottenere il diploma.

5-è prevista l’eventuale conferma dei libri di testo adottati per il corrente anno anche per il successivo 2020-2021;

6-si “blinda” la didattica a distanza l’obbligo per il personale docente ad ssicurare comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione;

7-previsto anche che il ministero possa, con provvedimento specifico, modificare l’impianto dell’Esame. Se sarà possibile farlo in presenza, potrà essere semplificato. Altrimenti si procederà con la valutazione finale da parte del consiglio di classe, prevedendo la consegna anche di un elaborato da parte degli studenti. In ogni caso ci sarà una valutazione seria e corrispondente all’impegno degli alunni.

8-nell’anno scolastico 2020/2021 restano valide le graduatorie di istituto attualmente vigenti. L’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avviene nell’anno scolastico 2020/2021, per spiegare efficacia per il triennio successivo, a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022.

9-slitta il termine per definire l’inserimento in ruolo: tutte le procedure, comprese utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e nomina supplenze, dovranno concludersi entro il 15 settembre, anziché il 31 agosto. Ogni anno quest’ultimo termine non è mai stato rispettato.

10-in relazione al protrarsi dello stato di emergenza, qualora sia necessario, potranno essere definite misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari, mediante uno o più decreti del ministro dell’Università e della Ricerca. Tali misure saranno volte ad assicurare il riconoscimento delle qualifiche professionali, l’organizzazione e le modalità della prima e della seconda sessione dell’anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni regolamentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonché delle prove integrative per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale.

A cambiare potrebbero essere anche le modalità di svolgimento, rispetto a quelle ordinarie, comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l’abilitazione all’esercizio delle diverse professioni elencate, oppure, ad esempio, il semestre di tirocinio professionale previsto per l’accesso alla professione forense.

11-il provvedimento prevede che la sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego di cui all’articolo 87, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si intende riferita esclusivamente allo svolgimento delle prove concorsuali delle medesime procedure.

12-per tutto l’anno scolastico 2019/2020, sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

13-“Congelato”, per quest’anno, il meccanismo dei debiti alla secondaria di secondo grado. All’inizio di settembre, infatti, invece degli abituali corsi di recupero delle insufficienze, sarà possibile, per tutti i cicli di istruzione, dalla primaria fino alla classe quarta del secondo grado, recuperare e integrare gli apprendimenti: ciò che non è stato appreso, o appreso in parte quest’anno, potrà essere recuperato/approfondito all’inizio del prossimo. Ci sarà particolare attenzione ai ragazzi con disabilità e a quelli con bisogni educativi speciali.