“Con una nota inviata Al Signor Questore della Provincia di Matera DR. Eliseo NICOLI’ e al Comandante della Polizia Municipale del Comune di Matera Dr. Paolo MILILLO la Cna Fita – Trasporto Persone – della Provincia di Matera ha preannunciato la presenza attraverso un presidio di imprese esercenti attività di TAXI per il giorno 29 aprile alle ore 10.00 nell’ambito della manifestazione nazionale indetta da tutte le sigle datoriali per evidenziare lo stato di crisi del settore in Piazza Vittorio Veneto a Matera dinanzi al Palazzo del Governo.”

E’ quanto preannunciato con una nota che così prosegue:

“Il presidio pacifico si inserisce nell’ambito della manifestazione nazionale di presentazione del Documento Nazionale stilato da tutte le sigle datoriali per richiamare l’attenzione del Presidente del Consiglio Mario Draghi sulle gravi difficoltà che il settore sta attraversando tali da mettere a rischio la stessa sopravvivenza nell’immediato futuro delle stesse aziende.

Nell’occasione una delegazione di tassisti composta da non più di 2 persone accompagnata dal Presidente Provinciale Leo Montemurro provvederà a consegnare nella mani di S.E. il Prefetto di Matera Dr. Rinaldo Argentieri il predetto documento.

Parteciperanno alla manifestazione tutti i tassisti operanti nella Città di Matera.”