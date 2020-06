“Si intitola “Giovani Protagonisti” il progetto messo in campo dall’Amministrazione Comunale vincitore del bando “Ultimo Miglio” indetto dal G.A.L Start 2020.

Più di 98 mila euro per un totale di 18 mesi di attività culturali che invaderanno Miglionico, non solo nei mesi estivi.”

E’ quanto si legge in un comunicato stampa che così prosegue:

“L’Amministrazione Comunale di Miglionico ha voluto, infatti, promuovere un modello culturale di formazione “vis a vis”, dove la fruizione degli eventi possa far sentire protagonisti i cittadini, per una vera e propria produzione culturale, in perfetta sintonia e continuazione con Matera2019.

Dopo aver accolto le idee delle associazioni del territorio, l’Amministrazione Comunale, ha costruito un programma culturale che vedrà il protagonismo delle giovani generazioni.

Il locus amoenus di questa sfida è il nuovo Centro polivalente – palestra di resilienza “D’Amoroso Foco”, luogo che ospiterà nei 18 mesi, la produzione e la costruzione degli eventi, grazie ai professionisti e i cittadini.

L’idea dell’Amminstrazione, è stata quella di animare la cittadina non solo in estate, ma soprattutto in Autunno e in Inverno.

Cinema, Web Radio, teatro per giovani e per adulti, workshop di lettera e scrittura creativa, musica dal vivo e formazione. Un mix di puro coinvolgimento che possa costruire una comunità capace di crescere culturalmente, fruendo non passivamente delle attività, ma costruendole attivamente.

Inoltre, per continuare il percorso intrapreso con Matera 2019, l’Amministrazione ha stilato un protocollo per la realizzazione di un teatro, da parte dell’Open Design School, e per l’allestimento di diverse mostre all’interno del Castello del Malconsiglio.”