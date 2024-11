Giannella: Venerdì (nero) di acquisti ma per i negozi di Matera

E’ l’invito che Giuseppe Giannella , presidente di Federconsumatori, rivolge ai concittadini per il venerdì nero, degli acquisti con sconti, che interessa da alcuni anni il BelPaese. E’ noto come ‘’ black Friday, Una consuetudine, che segue alla stagione estiva dei saldi, importata dagli Stati Uniti che in lingua inglese viene dalle parole black (‘nero’) e friday (‘venerdì’). Venerdì nero perché, a quanto pare, quel giorno- era il 1975- la prassi degli acquisti coincise con vari ingorghi stradale e in particolare Philadelphia. E allora a Matera in centro e in città parcheggiando l’auto dove possibile.



Il comunicato stampa

Black friday in arrivo, un’occasione per sostenere i negozi della nostra città

Venerdì arriva il tanto atteso Black Friday, la giornata che segna l’inizio di sconti e promozioni, attirando tanti consumatori grazie alla possibilità di acquistare prodotti desiderati a prezzi più vantaggiosi. Una giornata che, secondo l’indagine della Federconsumatori di Matera, vedrà una grande richiesta di elettronica, ma anche di scarpe e abbigliamento. Tuttavia, è importante fare attenzione alle truffe, verificando che gli sconti siano reali e non frutto di un aumento del prezzo iniziale.

Con le dovute precauzioni, il Black Friday rappresenta comunque una grande opportunità per movimentare l’economia. Non si tratta solo di una giornata di shopping online, ma anche di un’occasione per sostenere il commercio locale. Questa giornata non è solo per lo shopping digitale, ma rappresenta anche un’opportunità per entrare nei negozi di vicinato che animano le piazze e le vie della città di Matera, con vetrine che, in questo periodo natalizio, sono particolarmente suggestive e piene di atmosfera.

Il commercio di vicinato è un valore che va sostenuto tutto l’anno, ma durante il mese di dicembre, con il Natale alle porte, il legame tra i negozi locali e la comunità si rafforza ancora di più.

Il Black Friday, quindi, può essere un’occasione per sostenere l’economia materana e le tante realtà commerciali che danno vita alla città. È vero che l’acquisto online, rapido e conveniente, può sembrare allettante, ma è nei negozi fisici che si trova il cuore pulsante dell’economia locale, con quella dimensione umana insostituibile che si esprime in un consiglio, in un sorriso, in un prodotto scelto con passione. Grazie a loro, Matera resta una città viva, forte e in continua evoluzione.

Matera 26/11/2024

Federconsumatori APS Matera

Il Presidente Giuseppe Giannella