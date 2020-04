Sono ancora strette le maglie dei controlli per contenere i rischi da contagio da virus a corona ”covid 19” e gli operatori turistici materani, alle prese con gli annunci (e per ora restano tali) di aiuti finanziari, guardano con un pizzico di speranza alla graduale ripresa dell’economia e della normalità. E’ probabile, non se ne conoscono data e modalità, che riprendano a breve i cantieri di alcune opere pubbliche, lascito di una annata in chiaro scuro (sotto questo aspetto) legato a Matera 2019. Su questo tema, ma anche su regolamenti e imposte, il coordinatore di Assoturismo Confesercenti Giovanni Genco, chiede maggiore chiarezza e offre disponibilità a confrontarsi sulle cose da fare. E del resto, da un operatore del settore, può venire un contributo concreto sul come muoversi e cosa fare per avviare un percorso di ripresa con la ”fase 2”. Nella nota ufficiale considerazioni e proposte rivolte al sindaco Raffaele De Ruggieri, che detiene anche la delega ai lavori pubblici, e all’assessore alle Attività Produttive Marianna Dimona.

Ill.mo Sig. Sindaco

Ill.no Assessore LL.PP.

Ill.mo Assessore AA.PP.

Comune di M A T E R A

——————-

OGGETTO: crisi corona virus – preoccupazioni apertura cantieri nella “fase 2”.

La scrivente associazione, pur registrando le rassicurazioni ricevute da amministratori e funzionari di codesta Amministrazione Comunale, vuole rimarcare attraverso la presente nota quelle che sono le preoccupazioni dei propri rappresentati nella Città di Matera a proposito di alcuni lavori di riqualificazione con cantieri aperti in Via Buozzi, via Casalnuovo, via Don Minzoni e nel parcheggio di Via Vena. Si teme che nella fase di ripartenza (speriamo quanto prima!) la città registri ancora la presenza di cantieri aperti e lavori da ultimare; infatti, così come abbiamo riferito in alcuni confronti su menzionati, a causa dell’emergenza Covid la presenza delle maestranze risulta notevolmente ridotta e ciò ci fa temere il mancato rispetto della consegna dei lavori.

Sarebbe paradossale che, finita l’emergenza sanitaria, la città capitale europea della cultura 2019 si presentasse con un look a dir poco imperfetto; come si può facilmente immaginare, la cosa causerebbe difficoltà di ogni sorta alle attività turistiche che sperano, nella cosiddetta “fase 2”, di riavviare la propria attività.

La scrivente infine dichiara la sua disponibilità immediata ad un confronto sinergico per programmare azioni comuni per la “fase 2” che non potrà prescindere dalla rimodulazione di regolamenti, tasse ed imposte comunali, fino alla organizzazione di iniziative socio culturali, eventi, manifestazioni, ecc.

Pertanto, così come premesso, si chiede alle SS.VV.Ill.me di vigilare attentamente sui tempi di consegna cantieri e di rapportarsi, per eventuali differimenti nel cronoprogramma lavori, alle associazioni di categoria per evitare ulteriori difficoltà alle imprese turistiche nel pianificare la ripresa.

Certi della comprensione che avrete, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il coordinatore

Giovanni Genco