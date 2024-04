Futuro Stellantis di Melfi… Tavares dove sei ?

E’ la domanda ricorrente circolata a Roma, presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy , nel corso dell’incontro promosso dal ministro Adolfo Urso sulla ”costellazione” ( è il caso di dire) degli stabilimenti del gruppo automobilistico internazionale- con un grande peso dello Stato francese (il nostro non c’è dall’inizio)- nel quale è confluita la Fca con tutti i marchi italiani dalla Fiat all’Alfa alla Lancia e via elencando. La Basilicata, naturalmente, è preoccupata sul futuro dello stabilimento ex Sata, ex Fca di Melfi, per il quale sono stati annunciati cinque nuovi modelli multimarca a trazione elettrica o ibrida, ma con un organico sempre più ridotto e con un indotto fortemente ridimensionato. E su questo, aldilà del ruolo che sta svolgendo il governo, con i ringraziamenti al ministro,del presidente Vito Bardi che è in campagna elettorale, come riporta una nota della Regione,i sindacati pur da ottiche diversi chiedono che Stellantis venga ai tavoli di confronto portando certezze. L’amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, al momento si è fatto vivo con dichiarazioni, comunicati, soprattutto dopo che il Governo aveva annunciato di voler portare in Italia un secondo soggetto nella produzione di auto a trazione innovativa. E qui gli equilibri sono saltati…ricordando le commesse e finanziamenti del passato date al Gruppo Fiat. Gli incentivi non basterebbero, soprattutto se generalizzati. Ma con Stellantis il contesto è diverso, perchè lo Stato italiano, al contrario di quello francese non fa parte del Gruppo così come in altre aziende del Made in Italy passate al miglior offerente…Il confronto andrà avanti finchè le parti non avranno quello che cercano e con la spada di Damocle che ”Stellantis” potrebbe decidere di chiudere o ridurre l’attività degli stabilimenti italiani. Altro che made in Italy… Nel frattempo riportiamo i commenti dei protagonisti della giornata romana, fatta eccezione per Stellantis che non c’era.



“Il governo ha già dato-ha detto il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. ha messo in campo una politica per l’auto, come cambiare la politica europea sul settore auto, ha realizzato un piano di incentivi per l’innovazione e realizzato un piano di incentivi per l’auto. Ora tocca all’azienda adattare il suo piano industriale, finanziario rispetto a quello che il sistema Italia si aspetta, non il governo ma il sistema Italia. “Capisco che Tavares tuteli gli interessi degli azionisti – ha sottolineato il ministro- ma il governo tutela gli interessi degli italiani”,



LA DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE BARDI

Voglio ringraziare il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, per la volontà di realizzare un piano di incentivi per l’innovazione e un piano di incentivi per l’auto. Il primo incontro dedicato a Melfi che oggi non ha visto oggi la partecipazione di Stellantis per la policy aziendale legata al periodo di campagna elettorale, ha visto il ministro Urso ribadire la volontà di almeno un milione di veicoli prodotti nel nostro Paese e il Gruppo intenzionato a produrre cinque nuovi modelli nel sito di Melfi. Saremo al fianco dei sindacati che giustamente chiedono rassicurazioni per tutti i lavoratori dell’indotto.

Sappiamo bene che è una trattativa complessa perché Stellantis agisce in regime di monopolio. A meno di ripensamenti dell’Europa, al momento il piano industriale è indirizzato all’elettrico e nell’incertezza sugli scenari futuri ad oggi la Regione è fortemente impegnata nel mettere in atto più iniziative possibili per far sì che i lavoratori che perdono il lavoro ne possano trovarne un altro. Al via dal 16 aprile prossimo, le candidature per nuove iniziative imprenditoriali. Siamo all’inizio di un percorso, perché a metà giugno avremo maggiore contezza circa l’efficacia delle risorse messe a disposizione, 20 milioni, per attrarre nuovi investimenti.

Lo ha dichiarato il presidente della Regione Vito Bardi, candidato alle prossime regionali.



LA DICHIARAZIONE DI Piero Marrese, candidato campo progressista

Marrese: su Stellantis è tardivo l’interessamento di Bardi. Con lui in cinque anni scarsa incidenza sul piano industriale dell’azienda e nessuna politica per l’indotto e l’area di San Nicola di Melfi

Cinque anni di totale inerzia e disinteresse su un tema cruciale per il presente e il futuro della Basilicata. Vito Bardi ha partecipato al tavolo che si è svolto oggi a Roma, ma la presenza non salva certo la sua “pagella”.

Il presidente della Regione Basilicata e la sua maggioranza hanno avuto un lustro a disposizione per incidere sulla vicenda Stellantis, ma non hanno saputo fare nient’altro che assistere passivamente alle decisioni dell’azienda. Quello di oggi, infatti, è un tardivo interessamento per il tema, tenuto conto che Bardi non ha mai avuto alcun peso nella vicenda sia nei confronti del governo nazionale che in merito alle politiche e al piano industriale di Stellantis. A ciò si aggiunga la totale assenza di una sia pur minima politica per l’indotto e, in generale, per l’area industriale federiciana. In cinque anni, infatti, non ricordiamo alcun bando in favore delle imprese.

Per converso, Bardi e soci si sono limitati ad esultare per l’individuazione di Melfi quale area di crisi complessa: la Basilicata merita di più, anche tenendo conto che finanche in Consiglio regionale la questione è stata affrontata solo grazie alla richiesta di un’assemblea straordinaria pervenuta dalle minoranze e che le numerose interrogazioni presentate dai consiglieri di opposizione sono risultate puntualmente inevase.

I lavoratori del sito di Melfi si aspettano molto di più dalla politica e il centrosinistra saprà dedicarsi con impegno a questa vicenda lavorativa.



DE PALMA (FIOM) nota Ansa Roma

“Siamo a questo tavolo-ha detto il segretario della Fiom Cgil, Michele De Palma. innanzitutto per scongiurare il rischio di dismissione degli impianti italiani e dall’altro lato l’azienda dovrà dire se continua il processo di esodi dall’azienda o se ci sono gli investimenti, questo è il punto fondamentale.Se la Germania decide di investire 55 miliardi in un anno sul settore dell’automotive, noi non ce la caviamo con qualche incentivo all’acquisto dell’auto” ha ammonito De Palma.”Il comportamento dell’azienda è irresponsabile socialmente, oggi sullo stabilimento di Melfi non abbiamo avuto nessuna risposta, né sulle garanzie dello stabilimento rispetto alla messa in produzione dei 5 modelli elettrici previsti, né tantomeno sulle soluzioni che riguarderanno i lavoratori dell’indotto e della componentistica che rischiano di perdere la propria occupazione. Ci saranno i prossimi incontri -ha concluso De Palma- ma credo che ormai sia chiaro che senza l’a.d (Tavares ndr) questa discussione non va da nessuna parte”, ha sottolineato il leader sindacale, chiedendo a Carlos Tavares di “venire in Italia per il rispetto della dignità di questo Paese, dei lavoratori di questo Paese e della storia industriale di questo Paese”.



I COMMENTI DELLA CGIL DI BASILICATA

Vertenza Stellantis Melfi e indotto

Mega (Cgil Basilicata), Calamita (Fiom Cgil Basilicata), Esposito (Cgil Potenza):

“All’incontro al Mimit un nulla di fatto. Non ci sono certezze per l’indotto e lo stabilimento di Melfi, sospesi nel limbo”

“Stellantis, laddove ce ne fosse ancora bisogno, ha buttato la maschera. Al di là delle enunciazioni di principio, non ci sono certezze e prospettive chiare rispetto allo stabilimento di Melfi, dove la situazione resta invariata ed è drammaticamente sotto gli occhi di tutti”. Lo hanno affermato il segretario generale della Cgil Basilicata, Fernando Mega, la segretaria generale della Fiom Cgil Basilicata, Giorgia Calamita e il segretari generale della Cgil di Potenza, Vincenzo Esposito, a margine dell’incontro che si è svolto oggi al Mimit tra Governo, sindacati e azienda.

“L’azienda – hanno proseguito – non fa chiarezza sulla tenuta produttiva e occupazionale dello stabilimento Stellantis di Melfi e dell’indotto e sui volumi produttivi, non vi è un quadro sui tempi di inizio produzione dei nuovi modelli, manca completamente il cronoprogramma delle nuove produzioni e l’uscita di quelle attuali. Inoltre sull’indotto Stellantis rivendica ulteriormente l’efficienza, ma senza alcuna garanzia sull’acquisizione delle commesse. Rimane in sospeso la drammatica situazione degli oltre 600 addetti alla logistica espulsi dai cicli produttivi. Da tre anni ad oggi sono 1600 le uscite incentivate nello stabilimento Stellantis di Melfi, molti dei quali giovani, e altre 500 sono già in programma. Il resto va avanti tra cassa integrazione a rotazione, contratti di solidarietà e 700 lavoratori sono in trasferta. Non una parola sull’attività formativa prospettica per chi dovrebbe portare avanti la produzione.



È chiaro – hanno sottolineato Mega, Calamita ed Esposito – che una crisi così profonda dell’automotive non la si può gestire soltanto con l’attivazione degli ammortizzatori sociali nell’area di crisi industriale complessa, con la speranza di investimenti diversificati mai specificati e tutti in divenire. Per questo come Cgil, insieme alla Fiom, rivendichiamo la decisione di non avere partecipato alla presentazione dei bandi dell’Accordo di programma per l’area di crisi complessa del comparto dell’automotive e del suo indotto avvenuta nelle scorse settimane a Melfi, il cui risultato è stata una mera passerella elettorale e rivendichiamo il tavolo regionale per discutere sulla programmazione e definizione dei bandi. È necessario il confronto perché si mettano in atto procedure che evitino lo smantellamento dell’area industriale e il consolidamento con investimento che garantiscano l’occupazione. Stellantis, ne ha preso atto anche il ministro, – hanno aggiunto – è latitante. Gli ecoincentivi sono solo per un anno a seguito di verifiche su volumi e produttività, non c’è alcun cronoprogramma sulle nuove produzioni che dovrebbero partire entro il 2026 né è possibile conoscere cosa Stellantis abbia intenzione di fare fino ad allora. Incentivi che, pertanto, non saranno disponibili per le nuove produzioni nello stabilimento di Melfi. A fronte di una tale situazione di incertezza, è evidente che la Cgil continuerà a non sostenere accordi che di fatto svuotino lo stabilimento di Melfi in assenza di nuove assunzioni e di piani di investimento.

Se non c’è una netta inversione di tendenza, si andrà verso un ineludibile smantellamento dall’area industriale di Melfi con conseguenze devastanti in tutta la Basilicata, dove l’automotive regge il 30% del Pil regionale e dove lo scenario negativo, oltre ai posti di lavoro persi, riguarderà tutta l’economia regionale. Il tutto – hanno concluso Mega, Calamita ed Esposito – mentre prosegue una campagna elettorale che vede scendere in campo chi, a pieno titolo, in un silenzio assordante, ha consentito che il più grande polo produttivo dell’automotive in Italia finisse in macerie, così come in macerie è finita la sanità pubblica lucana. Metteremo in atto tutte le azioni possibili affinché si possa avere un confronto con la Regione e con Stellantis per avere risposte concrete per tutti i lavoratori”.

Potenza, 2 aprile 2024



ULIANO ED EVANGELISTA (CISL)

Comunicato Stampa

Dichiarazione del Segretario generale FIM CISL Ferdinando Uliano e del Segretario generale FIM Basilicata Gerardo Evangelista

Stellantis Melfi: confermati 5 modelli full elettric, resta incongnita su capacità di saturazione degli impianti e dell’indotto.

Si è tenuto questa mattina a Roma presso il MiMIT, il primo incontro alla presenza del Ministro Urso, del tavolo Stellantis con focus sul sito di Melfi. Presenti oltre alle organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, Davide Mele responsabile Corporate Affairs per il gruppo Stellantis, Gianmarco Giorda di Anfia, il presidente della regione Basilicata e il sindaco di Melfi.

Il Ministro Urso ha sottolineato che l’assenza di Stellantis, nella prima parte del tavolo odierno è legato alla policy aziendale che li vincola a non partecipare ad incontri con candidati alle elezioni.

Il Ministro ha sottolineato come quello di Melfi sia il primo tavolo che dobbiamo affrontare, soprattutto a quello che Urso chiama modello Melfi, che rispetto agli altri siti ha un indotto strettamente legato al sito lucano che sta soffrendo una forte crisi legata in parte al modello industriale di Stellantis che prefilige per la componentistica i produttori interni a cui si somma la transizione all’elettrico.

Il capo segreteria tecnica del Ministro, Calabrò ha poi ricordato i primi risultati del lavoro dei vari gruppi di lavoro che si sono tenuti nelle settimane scorse sul settore automotive, tavoli che hanno l’obiettivo di arrivare alla stesura di un protocollo d’intesa con il Gruppo Stellantis, dalla produzione sito per sito, mitigazione del costo dell’energia, politiche attive e passive, ricerca e innovazione e filiera della componentistica. Sempre ministero ha ricordato come il prossimo 16 aprile sarà aperto il bando competitività per il settore.

Anche Giammarco Giorda di Anfia, ha sottolineato le criticità e difficoltà di tutte le aziende della componentistica dell’indotto Stellentis di Melfi legate in parte alla transizione all’elettrico ma anche alle gare d’appalto molto stringenti sui costi del Gruppo Stellantis.

Per quanto riguarda invece Stellantis l’ing. Mele ha ricordato come il Gruppo ha istallanto a Melfi la piattaforma Stella Medium ( per le produzioni dei segmenti C e D) – una piattaforma estremamente flessibile, confermando la produzione di 5 vetture multibrand full electric a Melfi. L’ implementazione dei primi modelli è già in corso, il primo modello sarà legato al brand DS e tutti e 5 i modelli avranno una calendarizzazione che si dipanerà nei prossimi 2 anni, entro 2026. Come capacità produttiva inziale – ha detto Mele – pensiamo a circa 40 vetture ad ora, per un tolate di 260 mila vetture anno che dovrebbero saturare l’impianto. Per quanto riguarda le attuali produzioni, la 500 X continuerà fino prima metà 2025, mentre la Jeep Renegate si protrarrà fino al 2026.

Mele ha anche sottolineanto come gli incentivi continueranno ad essere importanti, la Cina attualmente ha un vantaggio competitivo che oggi è di circa il 30% in meno rispetto alle vetture prodotte in Italia, sottolinenado come nei tavoli tecnici siano emersi anche importanti gap competitivi, a partire dal costo dell’energia, che ci penalizza nella competitività rispetto agli altri paesi; il costo del lavoro e gap sui costi della logistica.



Per la FIM il Segretario generale FIM Ferdinando Uliano intervenendo ha precisato come Melfi rappresenti un unicum rispetto agli altri stabilimenti italiani, in particolare per il sistema dell’indotto che ruota esclusivamente intorno al sito produttivo di Stellantis che complessivamente impiega circa 9 mila lavoratori tra diretti ( 5675) e indiretti. Uliano ha poi ricordato come lo stabilimento di Melfi oggi produce 170 mila unità, circa la metà di quelle che si producevano sette anni fa. Le attuali tre vetture prodotte verranno sostituite con 5 modelli full electric, resta da capire il modello Opel che era stato annunciato con cosa verrà sostituito e le tempistiche. Soprattutto abbiamo la necessità di capire se la proiezione rispetto ai volumi dei 5 modelli full electric sarà capace di saturare gli impianti o gli impatti effettivi sull’occupazione, perché per noi sarà necessario gestire e preservare l’occupazione. A questo si aggiunge anche la nostra preoccupazione rispetto alle aziende della componentistica su cui non abbiamo ancora una risposta. Per quanto riguarda gli incentivi sarà necessario avere una continuità visto che resta un delta nei costi dell’elettrico rispetto alle motorizzazioni endotermiche di oltre il 40 % in più a cui vanno aggiunti sostegni e incentivi per sostenere la riconversione industriale in particolare della componentistica.

Sarà fondamentale la definizione a termine dei vari incontri di stabilimento, di un accordo complessivo che stabilisca concretamente impegni e garanzie di tutti i soggetti presenti al Tavolo a partire da Stellantis.

2 Aprile 2024

Stellantis, Ficco-Tortorelli-Lomio (Uilm-Uil): “Fra i cinque modelli di Melfi ci sia anche motorizzazione ibrida; urgono meccanismi di tutela per i lavoratori dell’indotto”

SEGRETERIA NAZIONALE UILMCOMUNICATI E STAMPA, COMUNICATI STAMPA UILM AUTOVEICOLI/COMPONENTISTICA: STELLANTIS

“Siamo soddisfatti della conferma dei cinque modelli da parte di Stellantis a Melfi sulla futura piattaforma medium, ma chiediamo che una parte di questi sia ibrida giacché i full electric stentano ad imporsi sul mercato. Inoltre chiediamo tutele per i lavoratori dell’indotto, vale a dire della componentistica, dei servizi e della logistica, che a ben vedere sono i più esposti ai rischi occupazionali”. Lo dichiarano Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm responsabile del settore auto, Vincenzo Tortorelli, segretario generale Uil Basilicata, e Marco Lomio, segretario generale Uilm Basilicata, al termine dell’incontro tenutosi presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.



“Per la fabbrica Stellantis di Melfi – spiegano Ficco, Tortorelli e Lomio – abbiamo accolto con sollievo la conferma dei cinque modelli sulla futura piattaforma medium, ma chiediamo che si prenda in considerazione la possibilità di produrre anche vetture ibride e quindi non di focalizzarsi esclusivamente sul full electric. A detta di Stellantis la capacità iniziale dello stabilimento sarà pari a 40 vetture per ora, ossia a 260.000 vetture anno, ma un numero del genere sarebbe difficile raggiungerlo con vetture esclusivamente elettriche, che stanno facendo molta fatica ad imporsi fra i consumatori, tanto da indurre ad un approccio più equilibrato e gradualista perfino la politica europea. Per le stesse ragioni chiediamo di prorogare al massimo la produzione degli attuali modelli con motorizzazioni più tradizionali”.

“Resta in ogni caso da affrontare il problema più drammatico – affermano i sindacalisti della Uilm e della Uil – che è quello dei lavoratori dell’indotto, che ammontano a circa 4.000 persone a fronte di circa 5.500 dipendenti diretti di Stellantis. Ebbene per loro chiediamo meccanismi di passaggio dalle imprese che perdono le commesse a quelle che le vincono o che le reinternalizzano, nonché più specificamente a Stellantis un atteggiamento di responsabilità sociale verso un tessuto industriale che è mono committente. Infine appoggiamo la richiesta della Regione Basilicata di abolire il costo di utilizzo della cassa integrazione, cosa assolutamente urgente per le imprese che versano in maggiore difficoltà”.

“A Melfi come altrove – concludono i sindacalisti – abbiamo conquistato con le forze sindacali una missione produttiva per i prossimi anni, ma ci sono aspetti del piano industriale che vanno migliorati e da soli non possiamo farcela, tanto più che le ricadute occupazionali della transizione elettrica saranno pesantissime, nel migliore dei casi quantificabili in una perdita del 30% dei posti di lavoro. Occorre che il Governo adotti quanto prima le proposte scaturite proprio dai tavoli tecnici del Mimit, condivise da sindacato, imprese e istituzioni, a incominciare da quelle relative al rafforzamento degli ammortizzatori sociali e allo sgravio dei costi dell’energia. Speriamo che la articolazione del confronto del tavolo automotive stabilimento per stabilimento, distretto industriale per distretto industriale, possa dare finalmente concretezza alla discussione col Governo e con Stellantis, abbandonando chimere e rimpianti, concentrandoci piuttosto sugli aspetti più problematici del piano industriale e della transizione all’elettrico”.

I COMMENTI DELLA UGL

Stellantis: UglM, “Azienda punti su 5 modelli e garantisca indotto”.

“L’Ugl Metalmeccanici ha chiesto di puntare con i 5 modelli elettrificati su Melfi (PZ) per garantire i circa 5.500 lavoratori dello stabilimento lucano. La transizione ormai è avviata e il governo ha garantito il primo anno di incentivi per la somma di circa 950 milioni”.

Così il Segretario Nazionale Ugl Metalmeccanici, Antonio Spera, che ha partecipato, insieme al Segretario dell’Ugl Potenza, Giuseppe Palumbo, e alla Segretaria dell’Ugl Basilicata, Florence Costanzo, al primo degli incontri programmati in settimana con Stellantis al Mimit.

“Un altro punto fondamentale da chiarire e da risolvere per Melfi, come da noi sottolineato nell’incontro odierno, riguarda i 4.000 dipendenti dell’indotto che dovranno avere risposte necessariamente concrete. L’indotto, nella fase di transizione in atto, è importante e, quindi, va garantito. Non possiamo permetterci di perdere le competenze che hanno permesso negli anni allo stabilimento di produrre importanti volumi per il gruppo Fiat”, conclude Spera