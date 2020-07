“La Cgil, Cisl, Uil della Provincia di Matera e le Associazioni, Enti e Agenzie, unitamente all’Amministrazione Provinciale e Comunale di Matera per sabato 11 luglio 2020, alle ore 10,30 presso la Sala convegni – Chiesa del Cristo Flagellato sita in Piazza San Giovanni Battisti – Matera, hanno organizzato un incontro in presenza dal titolo: IL FUTURO della BASILICATA – Presentazione del Dossier sul Turismo e cultura dopo il Covid – 19 – per il rilancio del TURISMO E CULTURA nella provincia di Matera e della Basilicata.

All’iniziativa sono stati invitati il Prefetto di Matera, Monsignor Caiazzo, i consiglieri regionali, il presidente dell’APT, il presidente del Parco della Murgia, i sindaci e consiglieri dei Comuni della Provincia di Matera, le proloco, i parchi letterari.”