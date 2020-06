Meno male che c’è “Frozen” in servizio all’INPS che non ci ha raccontato la favola immaginaria del regno di ghiaccio in cui vivono Elsa, Anna, Olaf e Kristoff, ma la storia vera delle miserie di un pezzo consistente della classe imprenditoriale italica. Imprenditori che dismettono le prime due lettere e che, se devono pagare le tasse “vade retro Stato“, ma quando si tratta di prendere pretendono il sostegno a fondo perduto e quando i soldi non gli spettano ci provano lo stesso ad ottenerli.

Sono i “furbetti della cassa integrazione“. L’INPS ha trovato 2.549 aziende che hanno fatto richiesta della CIG illegalmente, ma “frozen” (il sistema in uso all’INPS che blocca le domande delle aziende che sballano i requisiti) ne ha congelate ben 15.000.

Ma è una notizia di cui non sentirete parlare molto sulla grande stampa e nei salotti televisivi. Non ne sentirete parlare sicuramente in modo proporzionale alla martellante campagna contro i “furbetti del reddito di cittadinanza“.

Sarà perchè la grande stampa è nelle mani dei cosiddetti editori impuri? Cioè aziende che comprano (vedi ultimamente Repubblica alla Fiat) mezzi di comunicazione non per guadagnarci ma per condizionare il dibattito ed orientare i cittadini in una direzione piuttosto che in un’altra?

O perché l’odio per i poveri, gli scarti di cui parla Bergoglio, di cui è intrisa la società fa di questi ultimi un peso a cui i soldi che sono loro destinati è come se fossero persi, buttati via? Mentre agli altri tutto è dovuto, concesso e perdonato?

Sta di fatto che i “furbetti della cig” fanno meno notizia dei “furbetti del RMI” e l’organo di Confindustria (Il Sole24Ore) ha subito bollato di “spirito antindustriale” il presidente dell’INPS Tridico per aver fornito tali numeri che offrono una immagine poco edificante di un pezzo consistente della nostra “intrapresa“.

In soldoni il danno evitato si aggirerebbe intorno ai 100 milioni di euro.

Dati che, pur a volere rimanere ai soli 2.549 casi già verificati, rispetto ai 599 casi registrati tra i furbetti del reddito di cittadinanza, sono una enormità che meriterebbero non diciamo una gogna mediatica proporzionata (non ci è mai piaciuta questa metodica), ma un adeguato volume di approfondimento.

Anche perché già è enorme il fiume di denaro che dalle casse pubbliche va nelle tasche delle imprese (incentivi a fondo perduto, contributi all’export, agevolazioni fiscali e contributive, sostegni alla produzione, ecc.) e sembra non gli basti. E in queste ore si continua a battere ancora cassa, con Bonomi che critica le misure del governo a sostegno delle fasce più deboli della popolazione e a pretendere che tutto il danaro per questa emergenza vada ancora, sempre e solo a loro.

Vogliamo parlarne, come il problema merita? Anche perchè sarebbe ora di affermare una visione un po più lungimirante di quella di Confindustria, che non ha mai dimostrato, purtroppo, di avere una.

Finanziare solo le imprese, senza evitare il crollo della classe media e di quelle meno fortunate, non ci farà andare avanti oltre la prevedibile recessione. Non serve essere economisti per capirlo.

Lo ha capito persino Trump che ha impinguato direttamente i conti correnti della classe media oltre che aiutare le aziende. E mica per beneficenza. Ma semplicemente perché se non c’è chi può spendere, chi è che compra ciò che si produce?

Elementare Bonomi-Watson!