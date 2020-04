“Francesco Ramundo, vice presidente vicario di Confapi Matera, è stato nominato componente del Consiglio della Camera di Commercio della Basilicata.

Con la nomina, avvenuta nella giornata di ieri con decreto firmato dal presidente della Giunta Regionale Vito Bardi, Francesco Ramundo subentra nel Consiglio Camerale al defunto direttore Franco Stella, scomparso undici mesi fa.”

E’ quanto reso noto con un comunicato stampa di Confapi Matera in cui si legge ancora che:

“Ramundo, classe 1979, è imprenditore di seconda generazione di Raro Srl, azienda chimica materana operante nel settore dei detergenti industriali, direttamente coinvolta nell’emergenza da Coronavirus nella produzione e fornitura di prodotti sanificanti.

Attualmente ricopre la carica di vice presidente vicario dell’Associazione, dopo esserne stato consigliere e presidente del Gruppo Giovani Imprenditori.”

“Siamo gratificati dalla nomina di Francesco Ramundo nel Consiglio Camerale” – ha dichiarato il presidente di Confapi Matera, Massimo De Salvo. “La nostra presenza nella Camera di Commercio, prima quella di Matera e ora quella della Basilicata, si protrae da anni a dimostrazione dell’elevato grado di rappresentatività dell’Associazione nel settore Industria ma anche in altri settori rappresentanti nel Consiglio.

“In tutto questo tempo abbiamo fornito preziosi contributi alla gestione dell’Ente, spesso non in linea con i vertici, ma sempre nell’esclusivo interesse delle Pmi del territorio.

“Un ringraziamento va al presidente delle Regione, Vito Bardi, e al presidente della Camera di Commercio, Michele Somma, col quale auspichiamo di lavorare in stretta simbiosi”.