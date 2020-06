“Le scriventi segreterie sollecitano ancora una volta il Sindaco di Matera perché si attivi per l’eliminazione dei contratti part-time cui sono adibiti oltre 40 unità di personale trasformandoli in tempo pieno e l’eliminazione dei sottoinquadramenti di un nutrito numero di dipendenti, mediante l’indizione delle progressioni verticali.

Il personale interessato negli anni si è altamente specializzato e risulta impegnato in attività professionali che svolgono con l’equivalenza del tempo pieno e anche in mansioni di categorie superiori.”

E’ quanto chiedono in un comunicato congiunto i responsabili della FP CGIL Giulia Adduce e della CISL FP Giuseppe Bollettino in quanto, si legge ancora trattasi di:

“Una situazione che si trascina da anni e che non può più essere accettata e, crediamo, non sia accettata neanche dall’amministrazione nei suoi diversi organismi Amministrativi e Politici.”

Pertanto, aggiungono i due sindacalisti, considerato che: “Oggi le norme di legge sono cambiate, è possibile procedere alla regolarizzazione delle lamentate posizioni di precariato professionale e culturale, serve solo la volontà politica per poterlo fare.”

Dunque, concludono: “Rivolgiamo appello al Sindaco e al consiglio comunale perché si dia avvio, in questo scorcio finale di consigliatura, a una fase di confronto con le parti sociali per ricercare le migliori soluzioni approntate dal legislatore per eliminare le lamentate marginalizzazioni dei molti dipendenti che negli anni hanno contribuito al funzionamento della macchina comunale, pur tra le difficoltà proprio determinate dalle lamentate questioni ancora irrisolte.”