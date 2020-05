E’ un altolà a qualche furbetto della maggioranza di governo regionale che proverebbe ad intestarsi il merito di “provvedimenti straordinari a seguito dell’ emergenza Covid-19, in parte a fondo perduto, finalizzate alla tutela dell’occupazione e alla messa in sicurezza delle attività produttive” adottati oggi in Giunta Regionale in favore di talune categorie economiche quello che i consiglieri di Forza Italia (Acito, Piro e Bellettieri) fanno con il comunicato stampa che pubblichiamo a seguire.

Perchè esse, ribadiscono “ sono il risultato di una consultazione, per strumenti e modalità del tutto inedita ed eccezionale, che l’Assessore alle Attività Produttive Francesco Cupparo ha affidato alla task force composta da consiglieri di maggioranza e di minoranza, allo scopo di individuare in maniera unitaria.”

Insomma è proprio vero, come recita il proverbio : “Dagli amici mi guardi Dio, che dai nemici mi guardo io.”

Ma ecco il testo integrale del comunicato stampa del gruppo consiliare regionale di Forza Italia:

“Gli Avvisi Pubblici “Pacchetto Turismo Basilicata” e “Lavoratori autonomi e microimprese” approvati oggi in Giunta Regionale alla quale, per il rispetto istituzionale dovuto, affidiamo il compito di informazione in dettaglio, sono il traguardo di un impegnativo e paziente lavoro svolto innanzitutto con il contributo delle associazioni di categoria e degli operatori di tutta la filiera turistica, ricettiva, balneare, ristorazione e viaggi oltre che delle libere professioni e delle microimprese.

Le misure dei provvedimenti straordinari a seguito dell’ emergenza Covid-19, in parte a fondo perduto, finalizzate alla tutela dell’occupazione e alla messa in sicurezza delle attività produttive, sono il risultato di una consultazione, per strumenti e modalità del tutto inedita ed eccezionale, che l’Assessore alle Attività Produttive Francesco Cupparo ha affidato alla task force composta da consiglieri di maggioranza e di minoranza, allo scopo di individuare in maniera unitaria, nell’interesse delle categorie economiche fortemente colpite dagli effetti della pandemia, le prime e più efficaci risposte per affrontare l’emergenza economica, produttiva ed occupazionale.

Per questa ragione consideriamo le misure, non certo esaustive e comunque complementari e per alcuni aspetti aggiuntive ai provvedimenti del Governo Nazionale, un buon risultato di cui nessuno dovrebbe intestarsi meriti.

Il Gruppo di Forza Italia evidenzia l’attività svolta in prima persona dall’assessore Cupparo e dai funzionari degli uffici dipartimentali sottolineando che va riaffermato il principio di correttezza istituzionale che in questo come in tutti gli altri casi riguarda la diffusione di provvedimenti della Giunta solo ad approvazione avvenuta.

La corsa ai meriti non ci ha mai appassionato e non ci appassionerà in futuro, lasciando ai cittadini il giudizio, anche perché crediamo che i valori di unità di intenti, lealtà e fiducia sono valori etici prima che politici fondamentali per il governo del cambiamento che con il Presidente Bardi intendiamo realizzare.

In tutto questo il gruppo consiliare e gli assessori regionali di Forza Italia daranno il proprio autonomo contributo nella definizione di un vero e proprio piano “Salva Basilicata” che sarà messo a disposizione del Presidente Bardi e degli alleati della maggioranza di centrodestra.“