Forza Azzurri…con Calia Italia che è di Casa agli Europei

Con gli italiani in campo, che dovranno difendere un titolo conquistato quattro anni fa in Inghilterra, con i tifosi sugli spalti o da casa che sosterranno la squadra guidata da Spalletti impegnati in Germania dal 14 giugno al 14 luglio.C’è anche Calia Italia che allo sport, accompagnato da passione e relax,ci tiene. Soprattutto se gli sportivi potranno esultare lanciando un urlo di gioia, dopo un goal, e seguire la partita fino al fischio finale su una comoda seduta azzurra, prodotta dalla creativa manifattura del mobile imbottito materano, che sarà di Casa a Casa Azzurri. E questa è una garanzia, chissà, verso nuovi traguardi…



Anche quest’anno, in occasione del Campionato Europeo 2024 che si svolgerà in Germania dal 14 giugno al 14 luglio, Calia Italia rinnova la sua partnership con Casa Azzurri, marchio che rappresenta la ‘casa’ della Nazionale di calcio on tour, diventato brand dello stile italiano nel mondo. Da 60 anni produttrice di imbottiti di design e alta qualità al 100% Made in Italy e da sempre molto attiva nel campo dello sport (main sponsor della PVF Pallavolo Femminile di Matera e nell’hospitality degli Internazionali di Tennis del Foro Italico nell’edizione del 2017), l’azienda lucana continua il suo percorso iniziato con il Campionato Europeo 2020 al fianco di Casa Azzurri. A Iserlhon, sede del ritiro della Nazionale in Germania, Calia Italia arrederà l’area lounge e relax di ‘Casa Azzurri’, prezioso punto di riferimento per i partner della FIGC e per tutti i tifosi della Nazionale. Ad offrire il massimo comfort di seduta dell’area relax e della zona radio saranno tre tra i prodotti best seller di Calia Italia: il divano Dragées, connotato dalla sua esile struttura e dal morbido comfort di seduta in pelle o tessuto, proposto in moltissime configurazioni, la poltrona superior Madame G, anch’essa in pelle o tessuto nelle versioni fissa e girevole, personalizzata dallo schienale a forma di tulipano con eleganti bottoncini in stile capitonné e il pouf U’Strozz, modello iconico dell’azienda frutto di un sapiente lavoro artigianale, realizzato con gli sfridi di produzione e quindi ogni volta unico ed ecosostenibile. Con una campagna pubblicitaria dedicata dal titolo ‘Mettiti comodo, il comfort scende in campo’ proprio il pouf U’Strozz sarà regalato in edizione limitata con una speciale promozione a 1 solo euro in più a chi acquisterà un divano Calia Italia.

