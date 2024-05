Forgiamo le idee…che diventano opera d’arte

Fabbri d’arte….Una inferriata ricurva per finestre, come è nella tradizione mediterranea, ringhiere istoriate che ricordano le serenate sotto ai balconi del passato tra la ragazza dai capelli corvini e l’abbronzato giovane aitante pronto a cantare romanze appassionate , l’arredo di un bagno o per la cucina per tutto il ”necessaire”( è un termine francese) per la cura del corpo e dell’anima e mille altri desideri che passano per lo slogan ” Forgiamo le vostre idee”. E quelle parole hanno colpito quanti a Matera hanno visitato lo spazio Sax Barisano di Aldo Montemurro dall’1 al 5 maggio l’expo di artigianato e design ” Fucina Madre, allestito dall’Apt di Basilicata, presso le Monacelle. Una fiera delle idee e della creatività con ”Fabbri d’arte” come sanno fare artigiani di quell’antico metallo, che hanno segnato la storia dell’uomo. E Pino Pitrelli, abituato ad azionare il mantice e a battere il ferro ”quando è caldo” tra l’incudine e il martello, è soddisfatto quando apprezzano impegno e creatività. La gente si è fermata, incuriosita dagli attrezzi del passato, e ha sfogliato il catalogo dei progetti reali e virtuali…che sarà possibile realizzare, dopo un sopralluogo di fattibilità. ”Nessun problema” ha detto Pino : l’idea è come il ferro…duttile e malleabile, come il ferro. Un pezzo di saggezza e tradizione, che ha segnato la terza edizione di Fucina Madre.



