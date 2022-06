Focus su brand Basilicata e turismo della Filcams Cgil Nazionale a Matera

Si terrà il prossimo 24 giugno alle ore 9,30 presso la sala conferenze del Palazzo Viceconte (via San Potito n.7 – Matera) il quinto appuntamento dei focus itineranti sul turismo, programmati nelle regioni del sud, con il coordinamento dalla Filcams Cgil Nazionale.

Dopo Sicilia, Calabria, Sardegna, Puglia, tocca alla Basilicata, per poi proseguire verso Molise, Campania e concludersi in Abruzzo.

“In ogni regione, la FILCAMS -si legge in una nota- si è confrontata e si confronterà con istituzioni, politica, sistema delle imprese ed esperti sulle condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori di un settore che, un po’ per motivi collegati alla stagionalità, un po’ per gli abusi diffusi, vivono in una condizione di perenne precarietà, con salari da fame, senza certezze e con scarso riconoscimento delle proprie professionalità.

Nel 2019 sono state 3.000.000 le presenze turistiche in Basilicata (730.000 solo nella città di Matera).

Quale e quanta occupazione ha prodotto questo grande exploit di presenze turistiche? È possibile organizzare in maniera sostenibile il “prodotto Basilicata”, mettendo in campo strumenti per individuare qual è il modello di turismo più adatto alla particolarità del territorio, alleggerire l’impatto del flusso di visitatori in una realtà a bassa densità di popolazione e migliorare la qualità dell’occupazione?”

Questi ed altri saranno i temi che verranno discussi nel corso dell’iniziativa dal titolo “Il brand Basilicata: una nuova idea di prodotto turistico tra sostenibilità e buona occupazione“, alla quale parteciperanno:

Domenico Bennardi – Sindaco di Matera

Eustachio Nicoletti – Segretario generale CGIL Matera

Marcella Conese – Segretaria provinciale FILCAMS Matera

Alessandro Galella – Assessore Regionale lavoro e formazione

Michele Lorusso – Direttore Regionale Ispettorato del lavoro

Antonio Nicoletti – Direttore Regionale APT

Michela Cerimele – Ricercatrice Centro per la Riforma dello Stato

Michele Somma – Presidente CCIAA Basilicata

Angelo Summa – Segretario Regionale CGIL Basilicata

Fabrizio Russo – Segretario Nazionale FILCAMS

Modererà il confronto Patrizia Pallara, giornalista di Collettiva.it

Interverranno, inoltre, delegate e delegati del settore.