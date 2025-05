Fiom Cgil: Licenziamenti alla PMC di Melfi (indotto Stellantis). Ecco perchè non abbiamo firmato.

“L’azienda PMC di San Nicola di Melfi, indotto Stellantis, in un incontro che si è svolto ieri con i sindacati ha comunicato il licenziamento di venti lavoratori in somministrazione a causa delle mancate commesse da parte di Stellantis”. Lo rende noto la segretaria generale della Fiom Cgil Basilicata, Giorgia Calamita, sottolineando come “la vertenza non faccia altro che confermare le nostre preoccupazioni sulla crisi dell’automotive in Basilicata. Ecco perché, in assenza di alcuna garanzia produttiva e occupazionale per il futuro, a differenza delle altre sigle sindacali, non abbiamo sottoscritto con l’azienda l’accordo per le 50 fuoriuscite incentivate. Come denunciamo ormai da tempo e ancora prima degli accordi sulla produzione dei nuovi modelli con Stellantis, l’ assenza di un piano industriale per l’Italia e l’incertezza dovuta ai mancati investimenti da parte della multinazionale, insieme al taglio da parte del Governo dei fondi per il sostegno al settore automobilistico, stanno producendo solamente cassa integrazione, esuberi e pochi turni di lavoro, con la conseguente grave perdita salariale per tutte le lavoratrici e i lavoratori di Stellantis e di tutto il suo indotto. Per avere certezze è necessario che Stellantis si assumi tutta la responsabilità, garantendo a tutti i suoi dipendenti la garanzia occupazionale e la continuità produttiva grazie alle commesse che devono essere garantite a tutto il suo indotto. L’ istituzione dell’area di crisi industriale complessa, gli annunci dei nuovi modelli non bastano – denuncia Calamita – c’è bisogno di integrare le produzioni con modelli mass market che possono aumentare i volumi produttivi.

Ribadiamo la necessità di aprire una vertenza unica per l’automotive e l’indotto in Basilicata e nel Paese e non azienda per azienda per chiedere garanzie occupazionali, produttive e salariali per tutti i dipendenti della zona industriale di San Nicola di Melfi. Siamo stanchi di vedere gli azionisti che continuano a spartirsi utili miliardari, mentre le lavoratrici e i lavoratori pagano il prezzo di una crisi dovuta a mancati investimenti e a scelte sbagliate“.

