Fim Fiom e Uilm: Sciopero nazionale automotive, la Basilicata sia protagonista della protesta

“Si è tenuta questa mattina, all’ingresso B dello stabilimento Stellantis di Melfi, la conferenza stampa di Fim, Fiom e Uilm Basilicata in preparazione dello sciopero unitario dei metalmeccanici del settore automotive in programma il prossimo 18 ottobre.” Lo si legge in una nota diffusa dalle tre sigle sindacali in cui si specifica che: “Al centro della conferenza, la discussione avviata ormai da settimane dalle strutture nazionali per coinvolgere tutti i lavoratori e le lavoratrici del settore dell’automotive affinché la partecipazione allo sciopero del 18 sia massiccia e imponente e soprattutto coinvolga tutto il territorio regionale, dal momento che si tratta di un settore vitale per il tessuto economico della regione. A partire da mercoledì 9 ottobre saranno convocate le assemblee di tutti i lavoratori di Stellantis e delle aziende dell’indotto e nei prossimi giorni saranno organizzati pullman in partenza da tutto il territorio regionale affinché la Basilicata sia protagonista di una protesta che deve risollevare le sorti dei lavoratori che tanto stanno soffrendo a causa della cassa integrazione e della mancanza di prospettive per il futuro.”

