Ferrosud, raggiunta intesa Sindacati- Mermec- Regione

E’ stata una trattiva laboriosa, quella condotta tra le parti, presso la sede della Regione Basilicata per il futuro della Ferrosud e alla fine si è trovata la quadra, sia per la riassunzione dei 64 lavoratori che per la proroga di un anno della cassa integrazione straordinaria. Con un accordo – che pubblichiamo di seguito. sottoscritto tra Regione Basilicata, sindacati, rappresentanze sindacali aziendali, commissario straordinario e Mer. Mec -la nuova proprietà-, sono state fissate le modalità di assunzione, tra il 2023 e il 2024, dei 64 dipendenti in organico e attualmente in cassa integrazione. La decisione segue ai contenuti del pianto industriale di rilancio graduale dell’azienda , produttrice di materiale rotabile, che opera nell’area industriale di Jesc e(Matera) . L’intesa prevede,inoltre, che il commissario straordinario presenti al Ministero per lo sviluppo economico richiesta di proroga, per la durata di un anno, della cassa integrazione straordinaria in scadenza il 28 febbraio prossimo. La Regione Basilicata si è impegnata , in relazione al ruolo strategico dell’impresa, si è impegnata a sostenere ”politiche attive del lavoro” a sostegno dei lavoratori in cassa integrazione straordinaria.



Verbale di Consultazione sindacale e di Accordo

ex artt. 47, comma 5-ter, L. 428/90, 63, quarto comma, D. Lgs. n. 270/1999

giOmo 22 febbraio 2023, alle ore 10:30, presso la sede Regione Basilicata Matera — Sala Sassi, si sono

ex artt. 47, comma 5-ter, L. 428/90, 63, quarto comma, D. Lgs. n. 270/1999, avviata congiuntamente, con lettera del 27 luglio 2022, dalla FERROSUD S.p.A. in A.S. e dalla MER MEC S.p.A., ed integrata con comunicazione del 17 febbraio 2023, per la cessione del complesso aziendale della FERROSUD S.p.A. in A.S., come autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico, in data 21 luglio 2022, nei limiti del perimetro previamente individuato dal Disciplinare di gara e dalla relativa Offerta irrevocabile.

Sono presenti:

” IN Regione Basilicata, in persona di dell’Assessore Alessandro Galella e del Consigliere Roberto Cifarelli, collegati da remoto, nonché dalla Dott. Maria Leone, in presenza;

• la FERROSUD S.p.A. in A.S. (di seguito anche “Cedente” o “Ferrosud”), in persona del CommissariO Straordinario Avv. Antonio Casilli, collegato da remoto, assistito dalla CONFAPI Matera, rappresentata dal Direttore, Dott. Vito Gaudiano e dalla Responsabile relazioni industriali, Vitalba Acquasanta

nonchè dal Dott. Donato Caldarulo, consulente, tutti in presenza;

• il Consorzio Stabile MER MEC Ferrosud S.r.1. (di seguito anche “Cessionario” o “CONSORZIO”), rappresentato dai Sigg.ri Dott. Ruggiero Delcuratolo, in presenza, e Avv. Palma Rosa Angelillo, collegata da remoto, muniti dei necessari poteri, assistiti dal consulente Avv. Rosario Salonia;

• la MER MEC S.p.A., rappresentata dal Dott. Marco Scippa, munito dei necessari poteri, assistito dall’Avv. Rosario Salonia, consulente, tutti in presenza;

• le Segreterie territoriali delle OO.SS. (di seguito le “OO.SS.”), in persona dei Sigg.ri Segretari:

° FIM CISL Basilicata: Sig. Vittorio Verrascina;

° FIOM-CGIL Basilicata: Sig. Maurizio Girasole

° UILM-UIL Basilicata: Sigg.ri Marco Lomio e Dino Mangieri

• le RSA della FERROSUD S.p.A. in A.S., in persona dei Sigg.ri Emanuele Porzia, Tommaso Gaudiano e Alfredo Cirella;

PREMESSO CHE

a) in data 9 agosto 2013 il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito MISE), con proprio decreto, ha dichiarato aperta, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto legge n. 347/2003, la procedura di Amministrazione Straordinaria per alcune società del Gruppo Mancini, quali: Mancini Group S.r.l., Mancini RE S.r.l., Ciet Impianti S.p.A., TTE S.p.A., Cometi S.p.A. e Sicurt S.p.A. nominando l’Avv. Antonio Casilli quale Commissario Straordinario (di seguito il “Commissario”) delle citate procedure;

b) con decreto del 10 febbraio 2014 la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa anche alla società controllata G.Sei. S.r.l.;

c) con decreto dell’8 febbraio 2021 la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa anche alla società Ferrosud S.p.A., avente sede legale in Matera, via Appia Antica Km. 13, C.F. 01068880770, a norma dell’art. 3 comma 3 del decreto legge n. 347/2003 e dell’art. 85 del decreto legislativo 270/1999;

d) il predetto decreto ha disposto la nomina degli stessi organi preposti alla procedura madre, Cometi

S.p.A. in A.S.;

e) con sentenza del 1° aprile 2021 il Tribunale di Arezzo ha dichiarato lo stato di insolvenza della Ferrosud S.p.A. ;

in data 18 aprile 2021 il Commissario ha depositato presso il competente Ministero il Programma di Cessione (di seguito il “Programma”) del complesso aziendale (di seguito l”‘Azienda”) facente capo a Ferrosud;

g) in data 21 giugno 2021 il Ministro dello Sviluppo Economico, con proprio decreto, ha autorizzato l’esecuzione del Programma di cessione del complesso aziendale di Ferrosud;

*) 111 data 26 aprile 2022 la MER MEC S.p.A. ha presentato la propria offerta vincolante per l’acquisto del Complesso aziendale di Ferrosud, che prevede un business plan legato alla sola continuità aziendale della Ferrosud e un impegno all’assunzione immediata di 8 risorse;

i) all’esito dello svolgimento della procedura di gara, con provvedimento del 22 luglio 2022, il MISE,

previo parere favorevole del Comitato di Sorveglianza, ha autorizzato, la cessione dei complessi aziendali della Ferrosud S.p.A. in a.s., in favore della MER MEC S.p.A., con sede legale in via Oberdan n. 70, Monopoli tBA), P. IVA 05033050963, nei termini, con i criteri ed alle condizioni come precisati nell’Istanza presentata dal Commissario straordinario in data 11 luglio 2022;

con lettera del 27 luglio 2022, la Cedente e la MER MEC S.p.A. hanno avviato la procedura di consultazione sindacale prevista ai sensi degli artt. 47, L. 428/90 e 63, quarto comma, D. Lgs. n. 270/1999, fornendo alle RSA e alle OO.SS., indicate in epigrafe, le informazioni previste dalla citata normativa;

k) il 28 febbraio 2022 verrà a scadere sia il termine, più volte prorogato dal Tribunale Fallimentare di Arezzo, per completare il programma di cessione del Commissario sia la CIGS ex art. 7, comma 10-ter,

1. 236/93, anch’essa più volte prorogata;

*) nel corso degli incontri, sinora svoltisi, sono stati approfonditi dalle Parti: a) la data o la data proposta del trasferimento; b) i motivi della cessione dei rami d’azienda; c) le conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; d) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi;

=) in occasione di tali incontri le RSA e le OO.SS., indicate in epigrafe, hanno fermamente richiesto la salvaguardia ed il mantenimento degli attuali livelli occupazionali relativi al totale delle unità

lavorative, ad oggi pari a n. 64, ed i rappresentanti della MER MEC S.p.A. hanno dichiarato la loro disponibilità ad assumere un impegno non vincolante all’assunzione dei lavoratori, non ricompresi nel perimetro di cessione autorizzato dal MISE, coerentemente con l’ammodermamento del sito e dell’acquisizione di commesse;

n) in considerazione della situazione di stallo venutasi a determinare e dell’imminente scadenza del programma di cessione e della CIGS, con 1’inevitabile fallimento della Ferrosud e la perdita di tutti i posti di lavoro, la MER MEC S.p.A., per concludere l’operazione di acquisizione del relativo complesso aziendale e garantire, nel contempo, la salvaguardia degli attuali livelli occupazionali, ha deciso di rendere vincolante il proprio impegno alla graduale assunzione di tutti i lavoratori – coerentemente con 1″ammodemamento del sito e dell’acquisizione di commesse — attraverso l’accelerazione del programma di investimenti e di ampliamento delle attività da allocare nello stabilimento, coinvolgendo, rispetto al piano industriale approvato dal MISE, con la gradualità necessaria, le attività e le produzioni nei settori della diagnostica e segnalamento delle altre società del Gruppo MER MEC (tutte direttamente controllate da MER MEC S.p.A.) ovvero di partner che potranno ulteriormente contribuire allo sviluppo e rilancio dello stabilimento Ferrosud;

0) per procedere in tal senso MER MEC S.p.A. ha presentato, in data 3 febbraio 2023, al Commissario e al MIMIT (già MISE), un’istanza di aggiornamento dell’Offerta del 26 aprile 2022, con la quale è stata chiesta l’autorizzazione alla sostituzione del soggetto acquirente da “MER MEC S.p.A.” al “Consorzio Stabile MER MEC Ferrosud S.r.1.” composto dalle consorziate MER MEC S.p.A., MER MEC STE

s.r.l. e MER MEC Engineering S.r.l. alla quale si aggiungerà la NewCo MER MEC Ferrosud S.r.l. (tutte società direttamente controllate da MER MEC S.p.A.) e la Vaimoo S.r.l. (società con medesimo socio unico della MER MEC S.p.A.).

p) si è in attesa del nuovo provvedimento autorizzativo del MIMIT;

q) nel contempo, il Commissario, al fine di favorire il completamento dell’operazione e la graduale assunzione, ai sensi dell’art. 47, comma 6, della L. 428/90, da parte del Consorzio, dei lavoratori non ricompresi nel perimetro di cessione, non appena perfezionata la vendita dei compendi aziendali, richiederà, d’intesa con le OO.SS e le RSA, la speciale CIGS per cessazione di attività, prevista dall’art. 44 del D.L. 28 settembre 2018, n. 109 (c.d. “Decreto Genova”, per la durata di 12 mesi, con decorrenza dal l marzo 2023 al 29 febbraio 2024);

r) la Regione Basilicata, ritenuto sussistente il requisito della rilevanza strategica dell’impresa Ferrosud a livello regionale, dichiara 1’impegno a sostenere con azioni di politica attiva del lavoro i lavoratori che saranno coinvolti nella suddetta CIGS con le azioni rese disponibili dagli interventi previsti nei piani e

ProTammi regionali di politiche attive del lavoro e, in particolare, nel Programma GOL (Garànzia occupabilità Lav oratori) — Misura 5;

8) dli rante tale periodo di CIGS i lavoratori sospesi dovranno partecipare ai corsi di formazione, previsti nell’Ambito delle Politiche attive della Regione Basilicata, per acquisire e/o migliorare le professionalità necessarie alle società del Consorzio che li assumeranno al positivo esito di talÌ cOfSi;

) i rappresentan ti del Cessionario hanno illustrato l”attuale organizzazione aziendale, le principali linee

del piano industriale e di rilancio

delle attività che verranno acquisite dall’amministrazione

Straordinaria, che prevedono rilevanti investimenti, che consentiranno lo sviluppo del sito di Matera e dei livelli occupazionali.

DopO ampia discussione, le reciprocamen te atto di aver

Parti, anche grazie alla mediazione della Regione Basilicata, si danllO esperito e concluso positivamente la procedura di consultazione sindacale

prevista dagli artt. 47, comma 5-ter, Legge 428/90 e 63 del D.Lgs. 8 luglio 1999 n. 270 e di aver raggiunto il seguente

ACCORDO

1) Le premesse. così come gli allegati, costituiscono parte integrante del presente verbale.

2) Le RSA e le OO.SS., considerati i motivi del programmato trasferimento, lo stato di insolvenza della Società Cedente, le informazioni fornite dal Cessionario anche in ordine al piano industriale e di rilancio delle attività e la salvaguardia di complessivi n. 64 posti di lavoro subordinato a tempo indeterminato hanno espresso parere favorevole alla cessione dei complessi aziendali della Cedente al Consorzio Stabile MER MEC Ferrosud S.r.l..

3) Il Consorzio Stabile MER MEC Ferrosud S.r.l., subordinatamente all’emanazione del nuovo provvedimento autorizzativo del MIMIT, procederà all’acquisto dei compendi aziendali della Ferrosud

S.p.A. in A.S., la cui data di efficacia è prevista entro il 27 febbraio 2023 (la “Data di cessione”).

4) I lavoratori attualmente in forza alla FERROSUD S.p.A. in A.S., pari a complessivi n. 64, di cui all’allegato 1), verranno assunti dal Consorzio e dalle Società ad esso consorziate, con la gradualità e alle condizioni di seguito indicate:

a) n. 8 lavoratori, dal “Consorzio Stabile Mer Mec Ferrosud S.r.l.”, contestualmente al perfezionamento dell’acquisizione del complesso aziendale della Ferrosud;

b) n. 7 lavoratori entro il 27 maggio 2023;

c) n. 24 lavoratori entro il 27 novembre 2023;

d) n. 25 lavoratori entro il 27 febbraio 2024.

5) Le assunzioni dei lavoratori di cui alle lettere b), c) e d) saranno effettuate dal Consorzio stabile MER MEC Ferrosud S.r.l. e/o dalle società ad esso consorziate in relazione alle rispettive esigenze tecniche e organizzative correlate all’attività da svolgere, subordinatamente al positivo esito dei corsi dì formazione, gestiti da Enti terzi qualificati, che verranno svolti durante il periodo di CIGS richiesta dal Commissario straordinario ai sensi del ricordato art. 44 del D.L. 28 settembre 2018, n. 109, nell’ambito delle Politiche attive della Regione Basilicata.

6) I contenuti, la durata, ed il percorso di formazione dei corsi, a cui prenderanno parte i lavoratori, saranno oggetto di apposito incontro informativo al fine di assicurare la compatibilità tra le esigenze del piano industriale e le competenze dei lavoratori da formare ed assumere e rendere più efficace l’attività formativa stessa.

7) Le date indicate alle lettere b), c) e d), del punto 4), sono orientative e subordinate alla positiva conclusione della formazione e all’acquisizione del relativo attestato formativo. Laddove i tempi di progettazione ed erogazione delle attività formative dovessero risultare superiori ai 12 mesi, l’AS si impegna a fare richiesta di ulteriori eventuali ammortizzatori sociali fruibili, senza peraltro impattare con le risorse economico-finanziarie del1’AS stessa.

8) Prima delt’assunzione, tutti i lavoratori dovranno rassegnare le proprie dimissioni dalla Ferrosud S.p.A. in A.S., con esonero dal prestare il periodo di preavviso, e verranno assunti dal giorno successivo.

9) Le Parti si danno reciprocamente atto che, ferma la condizione de1l’esperita positiva formazione, le

) i nuovi rapporti di lavoro saranno regolati dal Contratto collettivo nazionale di lavoro Cce Addetti all’Industria Metalmeccanica Privata e alla Installazione Impianti (di seguito il “CCNL”);

b) gli accordi sindacali aziendali c/o i contratti integrativi aziendali, gli usi e/o le prassi vigenti presso la Cedente nonché gli eventuali superminimi e scatti di anzianità non troveranno più applicazione;

c) ai lavoratori assunti:

– verrà riconosciuta un’anzianità convenzionale corrispondente a quella maturata alle dipendenze della Ferrosud S.p.A. in A.S. che non sarà utile per alcun istituto contrattuale;

– sarà applicato il ttatlamento economico e normativo previsto dal CCNL in relazione al loro attuale livello di inquadramento;

– verranno riconosciute le garanzie previste dall’art. 18 legge 300/70, come modificato dalla legge 92/201 2;

d) la sede di lavoro rimarrà invariata;

e) i lavoratori che non accetteranno l’assunzione alle condizioni previste nel presente Accordo, resteranno in carico alla Cedente collocati in CIGS a zero ore.

10) Ai sensi de1l’art. 63, comma 5, del D.lgs 270/99, è esclusa la responsabilità del Cessionario per i debiti relativi all’esercizio dell’Azienda ceduta, anteriori alla cessione. Conseguentemente non verranno trasferiti alla Cessionaria e rimarranno in carico alla Cedente tutti i crediti di lavoro (ferie, permessi,

mensilità aggiuntive, TFR e quant’altro previsto a titolo di normali competenze), collegati, anche indirettamente, al rapporto di lavoro, maturati, ante Data di cessione.

Il Commissario straordinario conferma che, entro 6 mesi dall’avvenuta cessione dei compendi aziendali e compatibilmente all’incasso del prezzo di vendita, provvederà al pagamento dei crediti di lavoro maturati in prededuzione dai lavoratori.

Il Consorzio garantisce, ai sensi dell’art. 1381 c.c., le obbligazioni assunte a nome delle Società consorziate anche in ordine al mantenimento dei livelli occupazionali che, così come richiesto dal positivo parere del Comitato di Sorveglianza, hanno a loro volta già confermato al Commissario straordinario tutti gli impegni correlati all’acquisizione dei compendi aziendali. Il Consorzio gestirà, anche a nome e nell’interesse delle Consorziate, le normali relazioni industriali e sindacali.

L’efficacia del presente accordo è subordinata all’emanazione del nuovo provvedimento autorizzativo del MIMIT, di cui alle lettere o) e p) delle premesse.

Le Parti si danno reciprocamente atto della regolarità della procedura avviata dalla Cedente e dalla MER MEC S.p.A., con lettera del 27 luglio 2022, così come integrata con comunicazione del 17 febbraio 2023, e conclusa positivamente con la sottoscrizione del presente Accordo ai sensi degli artt. 47, comma 5-ter, L. 428/90 e 63, quarto comma, D. Lgs. n. 270/1999.

Letto, confermato e sottoscritto.