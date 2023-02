Ferrosud: il 22 febbraio a Matera incontro per chiusura vertenza

“Si è tenuto ieri mattina, presso la sede di Confapi Matera, alla presenza dei Sindacati (FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM-UIL) un incontro nell’ambito della procedura di cessione del compendio aziendale della Ferrosud Spa in A.S..” E’ quanto si apprende da una nota congiunta dei partecipanti in cui si legge che: “Al termine dell’incontro, in cui sono stati affrontati vari temi riguardanti la tutela occupazionale dell’intero organico in forza alla Ferrosud, le parti hanno espresso soddisfazione per i passi in avanti compiuti nell’interesse di tutti. La Regione Basilicata si è impegnata a convocare le parti per il prossimo 22 febbraio, presso la sede di Matera, per addivenire alla definitiva chiusura di una vertenza ormai decennale.”

