Ferrosud, chiusa dopo 10 anni l’ amministrazione straordinaria

Quante carte, sentenze, mozioni, proteste passate tra i tribunali di Matera, Arezzo, le varie sedi di governo e di Regione Basilicata, i cancelli del vecchio stabilimento Ferrosud di Jesce, con i tanti protagonisti che frenavano o acceleravano (pochi) la soluzione dei problemi di un’azienda produttrice di materiale rotabile, revamping di carrozze e di restauri di eccellenza come l’Orient Express, che hanno fatto la storia delle maestranze, delle dirigenze e del sindacato del passato. Fiom Cgil nella nota che segue parla di vittoria dei lavoratori, di dignità e tenacia dopo una lunga stagione di sofferenza. Oggi con l’arrivo di Mermec è un’altra storia.



COMUNICATO STAMPA

FIOM CGIL BASILICATA

FERROSUD: SI CHIUDE UNA LUNGA STAGIONE DI SOFFERENZA. OGGI VINCONO I LAVORATORI, LA DIGNITÀ E LA TENACIA.

Con la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Ferrosud si conclude una delle pagine più dolorose della storia industriale della Basilicata.

Sono stati anni lunghi, difficili, segnati dalla sofferenza di centinaia di lavoratrici, lavoratori e delle loro famiglie, ma anche di un intero territorio che ha sempre considerato Ferrosud un patrimonio industriale da difendere.

Sono stati anni di lotta, di speranza, di tavoli istituzionali, di manifestazioni, di incontri, di delusioni e di occasioni che sembravano sfumare definitivamente. Abbiamo dovuto ingoiare molti bocconi amari. Abbiamo visto speranze infrangersi e, troppo spesso, abbiamo assistito al tentativo di screditare chi aveva scelto di mantenere la barra dritta, rifiutando il pressappochismo, le scorciatoie e la logica del baratto.

Quando non si riescono a contrastare le idee, troppo

