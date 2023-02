Ferrosud al lavoro per una svolta. Attese da Roma e Potenza

Riunione interlocutoria, ma costruttiva, quella di lunedì 13 per la Ferrosud.Qualcosa si sta muovendo per il futuro dello stabilimento di materiale rotabile di Jesce, a cominciare dalla priorità di prorogare la cassa integrazione – in scadenza il prossimo 28 febbraio- per 64 lavoratori. Se ne parlerà nelle prossime ore presso il Ministero dello sviluppo economico. Ed è il primo risultato dalla interlocuzione, a distanza, che si è tenuta presso l’Api di Matera tra l’amministratore straordinario del Gruppo Mancini Antonio Casilli e i rappresentanti sindacali di Cgil, Cisl, Uil che nei giorni scorsi erano intervenuti sulla questione. Dopo la messa a punto della proroga della cassa integrazione, per i prossimi 12 mesi, ci sarà un incontro prima della fine del mese. Ma c’è dell’altro e riguarda il percorso da attivare per il piano di rilancio produttivo, per la riassunzione del personale e l’avvio delle attività, con un consorzio di imprese con capofila la Mer Mec che dovrà operare per questo obiettivo. Il treno, vista la storia della Ferrosud, dovrebbe tornare sul binario giusto visto che l’azienda ha un collegamento con la rete di Ferrovie Italiane a Casal Sabini-Gioia del Colle ( Bari), da dove arrivavano carrozze per il riallestimento (revamping) o per le produzioni ex novo. Naturalmente anche la Regione Basilicata dovrà garantire il suo contributo. I sindacati hanno chiesto all’Api di sollecitare l’assessore regionale alle Attività Produttive, Alessandro Galella, per fissare un nuovo incontro.